В Ноокатском районе изъяли 970 пачек сигарет и 80 литров ГСМ

Сотрудники Управления Государственной налоговой службы по Ноокатскому району провели рейдовые проверки в местах стихийной торговли. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, в ходе мероприятий из нелегального оборота были изъяты 970 пачек немаркированных сигарет и 80 литров горюче-смазочных материалов (ГСМ). Реализация данной продукции осуществлялась с нарушением требований законодательства, без соответствующих документов и маркировки, предусмотренной для учёта и контроля подакцизных товаров.

Налоговая служба призывает предпринимателей не реализовывать табачную продукцию и горюче-смазочные материалы без акцизных марок, а также тщательно проверять подлинность и соответствие акцизных марок.

Мероприятия по выявлению незаконного хранения и реализации табачной продукции и горюче-смазочных материалов проводятся на регулярной основе на всей территории страны.