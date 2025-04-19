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В Ноокатском районе изъяли 970 пачек сигарет и 80 литров ГСМ

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники Управления Государственной налоговой службы по Ноокатскому району провели рейдовые проверки в местах стихийной торговли. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, в ходе мероприятий из нелегального оборота были изъяты 970 пачек немаркированных сигарет и 80 литров горюче-смазочных материалов (ГСМ). Реализация данной продукции осуществлялась с нарушением требований законодательства, без соответствующих документов и маркировки, предусмотренной для учёта и контроля подакцизных товаров.

Налоговая служба призывает предпринимателей не реализовывать табачную продукцию и горюче-смазочные материалы без акцизных марок, а также тщательно проверять подлинность и соответствие акцизных марок.

Мероприятия по выявлению незаконного хранения и реализации табачной продукции и горюче-смазочных материалов проводятся на регулярной основе на всей территории страны.


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URL: https://www.vb.kg/445155
Теги:
ГНС, ГСМ, Ноокатский район, табак, Стихийная торговля
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