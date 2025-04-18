Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 98.70 - 99.62

Ранее судимый бишкекчанин вновь попался на крупной краже

347  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан подозреваемый в краже в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По её данным, 30 декабря 2024 года в милицию обратилась гражданка Р.Г. 1995 года рождения с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые проникли в её дом и тайно похитили денежные средства и золотые изделия, причинив тем самым ущерб в сумме 1 454 000 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе следственно-оперативных мероприятий был задержан подозреваемый Дж.Н. 1992 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление. Он был водворён в ИВС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445156
Теги:
задержание, золото, кража, Бишкек, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  