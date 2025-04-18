Ранее судимый бишкекчанин вновь попался на крупной краже

В Бишкеке задержан подозреваемый в краже в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По её данным, 30 декабря 2024 года в милицию обратилась гражданка Р.Г. 1995 года рождения с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые проникли в её дом и тайно похитили денежные средства и золотые изделия, причинив тем самым ущерб в сумме 1 454 000 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе следственно-оперативных мероприятий был задержан подозреваемый Дж.Н. 1992 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление. Он был водворён в ИВС.