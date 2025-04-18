Сергей Вакунов: "Массовая депортация мигрантов из РФ не предусматривается"

В последние дни в кыргызском сегменте соцсетей активно обсуждается тема возможной массовой высылки мигрантов из России. Вопрос, вызывающий тревогу у тысяч семей, был поднят и во время пресс-тура по Чуйской области. Журналист VB.KG обратился с ним напрямую к Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Кыргызской Республике.

– Говорят, что до высылки остались считанные дни. И что это связано с незаконной миграцией, – отметил журналист. – Только наша редакция публиковала обращения к соотечественникам 11 раз – с обеих сторон, и с кыргызской, и с российской. Но, как видно, многие так и не легализовались. Почему? И возможна ли массовая депортация?

- Вы правы, есть законная и незаконная миграция, - ответил посол. - Я так понимаю, и Кыргызстан, и Россия выполняют свои обязательства, есть желание помочь этим людям легализоваться.

По его словам, причины сложившейся ситуации - комплексные.

- Может быть, люди не сразу приступили к тому, что называется легализацией своего положения, хотя условия были предоставлены, ну, супер, я считаю. Разъяснительная работа была очень активной.

Очень комфортно: не нужно было выезжать в Кыргызскую Республику, чтобы потом заехать обратно и урегулировать свои вопросы. Всё было предоставлено на месте. Возможно, информационный охват был не очень большой, не очень сильный. Может быть, были какие-то надежды, что "оно и так пройдет". Сложно сейчас сказать. Думаю, по итогам реализации этой программы, в соответствии с указом Президента Российской Федерации, будут подведены итоги, - отметил дипломат.

Он также прокомментировал распространение панических настроений. По его словам, возможно, кто-то просто не воспринял происходящее всерьез, надеясь, что "само пройдет". Но теперь, когда программа завершается, итоги будут подводиться строго по закону.

- Пугаться не надо. Российская Федерация действует, в том числе и в вопросах миграции, строго соблюдая законы. Поэтому мы призываем всех кыргызстанцев, которые находятся в России или только собираются туда поехать, очень внимательно ознакомиться с миграционным законодательством.

Последние изменения, в первую очередь, касаются нарушителей. Тем кыргызстанцам, которые работают, не нарушая российские законы, абсолютно нечего опасаться. Кто законно находится на территории Российской Федерации, кто сумел оформить своё нахождение - опасаться им нечего. Нужно просто идти и заниматься своими документами. И больше не совершать правонарушений.

В завершение дипломат поздравил всех с наступающим праздником и выразил надежду, что здравый смысл возобладает над паникой.