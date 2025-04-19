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Москва рассчитывает укрепить связи с Кабулом

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- Светлана Лаптева
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17 апреля Верховный суд Российской Федерации огласил решение о приостановлении действия запрета на деятельность движения "Талибан", ранее признанного в стране террористическим. Это стало возможным после вступления в силу Федерального закона №513-ФЗ от 28 декабря 2024 года, внесшего изменения в ряд законодательных актов.

Как подчеркивают в МИД России, речь идёт не об отмене статуса, а именно о приостановке, что открывает "возможность для налаживания полноценного партнёрства" с властями Афганистана. Напомним, после стремительного краха прозападного режима Ашрафа Гани в 2021 году именно талибы сформировали правительство, контролирующее всю территорию страны.

Москва рассчитывает укрепить связи с Кабулом - в первую очередь в сферах безопасности, торговли и энергетики. На Смоленской площади не скрывают: сотрудничество с новым Афганистаном может стать частью более широкой стратегии в Центральной Азии. Особую благодарность российская сторона выразила за борьбу афганских властей с группировкой "Вилаят Хорасан" - местным крылом ИГИЛ, продолжающим атаки на северные провинции и создающим угрозу для соседних государств.

В то же время в заявлении МИД подчёркивается, что Россия продолжит соблюдать санкции Совета Безопасности ООН в отношении лиц и организаций, связанных с "Талибаном". Иными словами, на международной арене Москва пока не выходит за рамки консенсуса, но на региональном уровне даёт сигнал о готовности к более гибкой политике.

Эксперты уже заговорили о возможном подключении Афганистана к инфраструктурным проектам в рамках ШОС и ЕАЭС. География и ресурсы страны делают её потенциальным участником логистических маршрутов между Южной и Центральной Азией. На этом фоне решение российского суда выглядит не только политическим, но и прагматичным - особенно в условиях растущей конфронтации с Западом.


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URL: https://www.vb.kg/445161
Теги:
Афганистан, Россия, Талибан
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