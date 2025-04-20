Погода
$ 86.80 - 87.30
€ 98.42 - 99.37

Украина и США готовятся к совместной добыче ресурсов

331  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Украина и США сделали шаг к заключению соглашения о совместной разработке украинских полезных ископаемых. 18 апреля об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Подписанный меморандум, по её словам, стал результатом "конструктивной совместной работы" и отражает намерение сторон заключить полноценное соглашение - взаимовыгодное, как подчёркивается, для обоих народов.

Согласно тексту документа, опубликованному Министерством экономики, стороны договорились создать инвестиционный фонд для восстановления Украины. Ведомство ожидает, что соглашение откроет двери для модернизации инфраструктуры, притока капитала и долгосрочного партнёрства между Киевом и Вашингтоном.

Отдельным пунктом в документе отмечен исторический вклад Украины в международную безопасность - напоминание о добровольном отказе от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

США, в свою очередь, подчеркнули уважение к международным обязательствам Украины, включая её курс на вступление в ЕС и договорённости с международными кредиторами.

Один из ключевых сроков уже установлен: до 26 апреля переговорные группы должны представить отчёт о достигнутом прогрессе.

Переговоры по этому соглашению тянутся с февраля, когда украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским прибыла в Вашингтон - рассчитывая подписать документ. Однако публичная размолвка с тогдашним кандидатом в президенты Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом сорвала планы.

После этого США ужесточили условия договора - по данным New York Times, особое внимание было уделено финансовой дисциплине. С тех пор диалог продолжается, но уже с оглядкой на внутреннюю политику обеих стран.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445163
Теги:
США, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  