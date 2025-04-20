Украина и США готовятся к совместной добыче ресурсов

Украина и США сделали шаг к заключению соглашения о совместной разработке украинских полезных ископаемых. 18 апреля об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Подписанный меморандум, по её словам, стал результатом "конструктивной совместной работы" и отражает намерение сторон заключить полноценное соглашение - взаимовыгодное, как подчёркивается, для обоих народов.

Согласно тексту документа, опубликованному Министерством экономики, стороны договорились создать инвестиционный фонд для восстановления Украины. Ведомство ожидает, что соглашение откроет двери для модернизации инфраструктуры, притока капитала и долгосрочного партнёрства между Киевом и Вашингтоном.

Отдельным пунктом в документе отмечен исторический вклад Украины в международную безопасность - напоминание о добровольном отказе от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

США, в свою очередь, подчеркнули уважение к международным обязательствам Украины, включая её курс на вступление в ЕС и договорённости с международными кредиторами.

Один из ключевых сроков уже установлен: до 26 апреля переговорные группы должны представить отчёт о достигнутом прогрессе.

Переговоры по этому соглашению тянутся с февраля, когда украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским прибыла в Вашингтон - рассчитывая подписать документ. Однако публичная размолвка с тогдашним кандидатом в президенты Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом сорвала планы.

После этого США ужесточили условия договора - по данным New York Times, особое внимание было уделено финансовой дисциплине. С тех пор диалог продолжается, но уже с оглядкой на внутреннюю политику обеих стран.