Экспортные пошлины на 86 видов товаров вводятся в Узбекистане

Президент Узбекистана подписал указ о приведении экспортных процедур в соответствии с правилами ВТО. Разрешения на вывоз ряда товаров отменяются, вместо них с 1 июля вводятся экспортные пошлины на 86 видов продукции, в том числе на газ, удобрения, мясо, рис, отходы и лом цветных и чёрных металлов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 марта подписал указ о мерах по совершенствованию процедур экспорта продукции и стимулированию производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Документ направлен на приведение экспортной политики в соответствие с правилами Всемирной торговой организации, развитие локальной переработки сырья и повышение инвестиционной привлекательности перерабатывающей промышленности.

Согласно указу, с 1 июля 2025 года вводятся экспортные пошлины на 86 видов товаров и утверждены их ставки.

Ранее для экспорта сырья и полуфабрикатов из кожи, сырья шелка, хлопчатобумажной пряжи и трикотажного полотна применялись сборы отраслевых ассоциаций, теперь они заменены пошлинами. На некоторые товары ставки повышаются в несколько этапов - с 1 июня, с 1 января 2026 года и с 1 января 2028 года (или с 1 января 2027 года).

Экспорт мясных продуктов (30%), пшеницы (30%), зерна, риса (100%), минеральных удобрений (10%), кожевенного сырья, ПЭТ-отходов, лома и отходов цветных металлов (100%) ранее был возможен только на основании решений президента или правительства. Теперь это требование отменено.

Спецпредставитель президента по вопросам ВТО Азизбек Урунов отметил, что указ предусматривает три ключевых изменения в законодательстве и практике:

Вводятся экспортные пошлины на стратегическое сырьё с целью стимулирования его дальнейшей переработки внутри страны (хлопоковый линт - 100%, медь - 10%), природный газ - 20%, металлолом - 100%, полимеры - 10% и др.).

Отменяются экспортные разрешения на отдельные товары за счёт частичного введения экспортных пошлин (крупный рогатый скот - 20%, мясо - 30%, птица - 20%, пшеница - 30%, мука, рис - 100% и др.).

Экспортные сборы также будут заменены экспортными пошлинами для определённых товаров (пряжа - 2%, но не менее 50 долларов за тонну с дальнейшим ростом до 5%, но не менее 125 долларов, шёлк-сырец - 1%, но не менее 500 долларов за тонну с дальнейшим ростом, кожа и др.).

По его словам, Узбекистан возвращается к практике экспортных пошлин, от которой отказался в 1997 году. Тогда были введены два вида экспортных ограничений: список запрещённых к вывозу товаров (мясо, рис, сахар и др.) и список товаров, подлежащих вывозу по разрешениям (мука, пшеница, шёлк).

В 2017 году список запретов на экспорт был отменён, а нынешним указом упраздняется и практика разрешений на вывоз продукции.

Наиболее важным моментом является то, что ранее не было прозрачных критериев, по которым выдавались разрешения на экспорт. Теперь же, с отменой разрешений и введением экспортных пошлин, процедура экспорта становится понятной и прозрачной", - пояснил Урунов.

Он указал, что введение экспортных пошлин на стратегическое сырьё также будет стимулировать местных производителей к более глубокой переработке, чтобы избежать уплаты пошлин.

Кроме того, это соответствует требованиям ВТО, поскольку страна не может применять какие-либо экспортные ограничения, кроме экспортных пошлин. Таким образом, законодательство становится более дружественным к нормам ВТО и прозрачным, резюмировал спецпредставитель президента.

Источник: gazeta.uz