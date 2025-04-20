Контракт без гражданства: что стоит за новым законопроектом России

Российское правительство предложило Госдуме легализовать допуск к военной службе по контракту ещё одной категории лиц - тех, кто не имеет гражданства. Как подчёркивается в пояснительной записке, законопроект "направлен на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту".

Что меняется

На сегодняшний день иностранцы уже имеют право служить в российской армии, но исключительно на позициях рядового и сержантского состава. Новый документ приравнивает к ним апатридов - лиц без гражданства. Формально речь идёт о выравнивании прав, но на деле - об увеличении числа потенциальных контрактников, пусть и за счёт весьма ограниченного контингента.

По оценке источников, знакомых с ситуацией, в России проживает относительно небольшое число апатридов - зачастую это выходцы из республик бывшего СССР, не оформившие легальный статус. Поэтому в количественном отношении новшество затронет лишь десятки человек.

Почему это важно именно сейчас?

Контекст даёт подсказки. Россия уже второй год живёт в условиях специальной военной операции. Одновременно идёт расширение контрактной армии, активно растёт набор иностранцев и мигрантов. Стратегия проста: компенсировать демографические и мобилизационные ограничения за счёт неклассических источников людских ресурсов.

Лица без гражданства - следующая логическая категория. Юридически уязвимые, социально зависимые, но физически пригодные. Возможность служить открывает им шанс легализоваться, получить документы, а в перспективе - и гражданство.

Что это говорит о настроениях в самой системе?

Законопроект можно рассматривать как маркер: административная машина ищет любые способы пополнения кадрового состава. Если вчера ставка делалась на добровольцев и мобилизационные резервы, то сегодня фронт становится точкой пересечения интересов - от мигрантов до апатридов.

Между строк это - сигнал и для других категорий. Не имеешь гражданства - служи. Хочешь паспорт - иди в армию. Такая логика уже давно присутствует в практике Министерства обороны РФ, но теперь ей придают официальный и системный характер.

Что дальше?

Юридическая легализация службы апатридов в армии - лишь одна из нитей в большом клубке миграционной и оборонной политики России. С ростом внешнеполитического давления и внутреннего запроса на стабильность, Кремль, похоже, будет всё активнее интегрировать нестандартные социальные группы в государственные институты. И армия - первая в этом списке.