Погода
$ 86.80 - 87.30
€ 98.42 - 99.37

В ОАЭ задержан и доставлен в КР Тилекмат Куренов

851  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 19 апреля 2025 года был задержан и доставлен из ОАЭ в КР Тилекмат. Куренов, находящийся в международном розыске, сообщает пресс-служба ведомства.

"Задержанный подозревается в совершении ряда тяжких преступлений против основ конституционного строя.

Так, "К.у.Т." находясь за пределами республики, совместно со своими сообщниками посредством многочисленных аккаунтов в социальных сетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти в КР.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию преступных связей "К.у.Т." как на территории КР так и за пределами республики".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445181
Теги:
ГКНБ, задержание, ОАЭ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  