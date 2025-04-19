В ОАЭ задержан и доставлен в КР Тилекмат Куренов

ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 19 апреля 2025 года был задержан и доставлен из ОАЭ в КР Тилекмат. Куренов, находящийся в международном розыске, сообщает пресс-служба ведомства.

"Задержанный подозревается в совершении ряда тяжких преступлений против основ конституционного строя.

Так, "К.у.Т." находясь за пределами республики, совместно со своими сообщниками посредством многочисленных аккаунтов в социальных сетях регулярно публиковал провокационные посты и видеообращения с призывами к организации массовых беспорядков с последующей попыткой насильственного захвата власти в КР.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию преступных связей "К.у.Т." как на территории КР так и за пределами республики".