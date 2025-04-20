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Мунарбек Сейитбек уулу завоевал золото на турнире в США

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу стал обладателем золотой медали на престижном международном турнире USA Boxing International Open, проходившем в США.

В полуфинале наш спортсмен уверенно победил представителя хозяев ринга - американца Дэрла Браутена. А в финальной схватке Сейитбек уулу оказался сильнее еще одного американского боксера - Джереми Муньоса.

Выступление кыргызстанца стало ярким примером силы духа и высокого уровня подготовки отечественных спортсменов.

Если нужно - добавлю комментарий тренера, цитату или немного деталей о самом турнире.


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URL: https://www.vb.kg/445183
Теги:
бокс, США, турнир, Кыргызстан
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