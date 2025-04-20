Мунарбек Сейитбек уулу завоевал золото на турнире в США

Кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу стал обладателем золотой медали на престижном международном турнире USA Boxing International Open, проходившем в США.

В полуфинале наш спортсмен уверенно победил представителя хозяев ринга - американца Дэрла Браутена. А в финальной схватке Сейитбек уулу оказался сильнее еще одного американского боксера - Джереми Муньоса.

Выступление кыргызстанца стало ярким примером силы духа и высокого уровня подготовки отечественных спортсменов.

Если нужно - добавлю комментарий тренера, цитату или немного деталей о самом турнире.