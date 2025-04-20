Пасха в Свято-Воскресенском соборе: Свет Христов озарил сердца верующих

Ночью с субботы на воскресенье в Свято-Воскресенском кафедральном соборе прошло главное торжество православного года - Пасхальное богослужение.

Ровно в полночь под торжественный звон колоколов начался крестный ход. Верующие с зажженными свечами обошли храм, повторяя путь жен-мироносиц, пришедших ко гробу Спасителя.

- Христос Воскресе! - возгласил епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий.

- Воистину Воскресе! - в ответ разнеслось мощным хором, озаряя пасхальной радостью не только храм, но и весь город.

После крестного хода началась праздничная литургия - самая радостная служба года. По традиции Евангелие от Иоанна было прочитано на нескольких языках - как символ того, что весть о Воскресении обращена ко всем народам и ко всему миру.

В завершение богослужения Владыка Савватий зачитал Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла. Затем состоялось освящение артосов и принесённых прихожанами пасхальных угощений.

Светлая Пасха в православной традиции длится сорок дней. Одним из главных событий следующей недели станет прибытие в Бишкек Благодатного Огня из Иерусалима - это произойдет в начале Светлой седмицы.