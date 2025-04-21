Есть ли жизнь без ЕАЭС?

Одни кыргызстанцы считают, что есть. Уверены, что нашей стране лучше примкнуть к какому-нибудь европейскому объединению. Другие полагают, что ЕАЭС необходим Кыргызстану – как, впрочем, и Кыргызстан Евразийскому экономическому союзу.

С недавнего времени на международные семинары и конференции, проходящие в Бишкеке и посвящённые теме дальнейшего развития Кыргызстана и Центральноазиатского региона в целом, кроме экспертов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России, приглашаются студенты бишкекских вузов. Такие мероприятия главным образом и рассчитаны на студентов-международников, политологов и социологов и призваны дать им правильное представление о происходящих в мире процессах, о роли и месте Кыргызстана и Центральноазиатского региона в этих процессах, помочь им ориентироваться в мировых политических и экономических тенденциях и направлениях и лучше подготовить их к будущей работе по выбранной и изучаемой специальности.

В апреле при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова в Бишкеке проходит цикл семинаров, объединённых общей темой – "Евразийство как концептуальная основа межрегионального взаимодействия. Цивилизационная, экономическая, политическая общность и успешные механизмы международного сотрудничества на примере ЕАЭС". Обсуждаются самые разные вопросы – от ключевого "Нужен ли нам ЕАЭС?" до роли русского языка в развитии сотрудничества стран Центральной Азии и России.

- В рамках ЕАЭС приняты стратегические документы, определяющие его развитие до 2030 и до 2045 года, - сказал в приветственной речи второй секретарь Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике Максим Петров. – Там перечислены конкретные шаги и меры по укреплению нашего сотрудничества и формированию общих рынков. Но базовые элементы взаимодействия евразийской пятёрки остаются неизменными. Это взаимная выгода, уважение и учёт интересов друг друга и равноправие. Наверное, эти базовые принципы и делают ЕАЭС успешным объединением.

- Всем известно про мировой кризис, - поддержал дипломата модератор мероприятия – независимый журналист, публицист Талант Джумабаев. – И в Европе, и в США есть серьёзные проблемы, даже на бытовом уровне. И ЕАЭС на этом фоне достаточно приемлемо развивается. События последних лет говорят о том, что эта организация достаточно жизнеспособна. Несмотря на проблемы, о которых нужно говорить – профессионально, без нервов, без эмоций и ненужной политкорректности…

Студенты БГУ им. К.Карасаева и КРСУ им. Б.Н. Ельцина проблемы видят. И готовы о них говорить. В силу возраста – резко, безапелляционно, с сомнением о возможном и целесообразном нахождении Кыргызстана в ЕАЭС. У всех в головах и на устах недавние события в России, связанные с видео из подмосковной бани. "Что хорошего даёт нам союз, в котором наши трудящиеся иногда бесправны и подвержены откровенным издевательствам со стороны российских силовиков?"

Это – о том, как ложка дёгтя может испортить бочку мёда. Понятно, что и в Кыргызстане, и в России, да и в других странах сейчас активизировались деструктивные силы, главная задача которых – вбить клин между народами, посеять вражду, ненависть и панику: "Собираем вещи, уезжаем и больше в Россию ни ногой!" А между тем в России успешно работают и вполне нормально и спокойно живут и кыргызы, и узбеки, и таджики. Которые вряд ли смогут обеспечить достойное существование своим семьям, не покидая пределов своего государства. Другое дело, что никто не отменял пресловутого человеческого фактора, чисто местных проблем и перегибов (которые, к слову, имеют место не только в России).

"Пока слишком много эмоций, - согласились друг с другом эксперты и студенты. – Надо разбираться на холодную голову. А чтобы лучше разобраться, необходимо знать друг о друге как можно больше".

Как это сделать? Как узнавать друг друга для более успешного и по возможности бесконфликтного взаимодействия?

- Мы сотрудничаем с Россией в первую очередь в гуманитарной сфере, - рассказывает ведущий специалист управления по реализации информационной политики Министерства культуры КР Атай Осмонбаев. – По телевизору уже сколько лет бесперебойно идёт трансляция российских каналов. Проходят Дни кыргызской культуры в Москве и Санкт-Петербурге – концерты, выставки, национальные спектакли, которые с удовольствием посещают россияне. Там нет никаких коммерческих интересов, только дружба и сотрудничество. Успешно идёт обмен студентами – это тоже гуманитарное сотрудничество. Кроме экономики, у нас много других точек соприкосновения. В последнее время Кыргызстан расширяет сотрудничество с Россией по всем линиям взаимодействия – ЕАЭС, ШОС и особенно ОДКБ, учитывая сложную и небезопасную обстановку на евразийском пространстве (включая проявления терроризма и связанного с ним экстремизма, незаконный оборот наркотиков и другие вызовы).

- Если говорить про евразийское сообщество, - подключился к разговору Денис Борисов из Новосибирска, который с коллегами занимается детальным изучением отношений между Россией и странами Центральной Азии, - то мы все друг для друга не чужие люди. И очень важна общая картина будущего. Совместное будущее нам предлагают разное. Китай предлагает некое культурное сообщество, Турция предлагает… Что выбрать?

Интересно (и это отмечают все участники семинара): как бы там ни было, а в сознании и подсознании каждого жителя евразийского пространства представитель, допустим, Индии, Пакистана или того же Китая воспринимается как "чужой". Даже если он говорит с нами на одном языке и хорошо к нам относится. А "свой" - это часто тот, с кем периодически возникают разногласия и недопонимание. Как в любой семье: бывают ссоры и конфликты, но есть нечто, что прочно удерживает вместе. И это нечто связывает не только и не столько материально, сколько духовно.

Политолог из Казахстана Замир Каражанов: "Несмотря ни на что наше сотрудничество развивается. Другое дело, что не все и не всегда знают о характере этого сотрудничества. Есть информационные искажения реальности. С этим надо бороться, чтобы правильно понимать, с чем мы имеем дело. К самому ЕАЭС отношение неоднозначное. Часто звучит критика в его адрес. Но давайте исходить из того, что ЕАЭС до сих пор существует и развивается. Раз такие организации существуют, значит, они нужны. ЕАЭС очень быстро адаптируется по торговле, преодолевает кризисные моменты. 90 процентов торговли приходится на Россию, и надо прилагать усилия, чтобы выравнивать этот баланс. Тем более что дальние рынки (в частности европейские) становятся для нас всё менее привлекательными".

Представитель Союза кинематографистов Кыргызстана Талант Толобеков остановился на сотрудничестве в сфере культуры и искусства. "Экономика без культуры не может быть. Для нас, людей культуры, евразийство – это географическая идея, которая объединяет определёнными ценностями, культурными кодами. У нас была единая история, культуру мы должны рассматривать как часть креативной экономики. Культура тоже должна идти на экспорт в противопоставление потоку западной культуры, несущей чуждые нам ценности".

В семинаре приняли участие сотрудник центра исследований отраслевых рынков ИПЭИ РАНХиГС Фёдор Аржаев, публицист, независимый эксперт Эмиль Джумабаев, политолог из Узбекистана Ильдар Якубов, старший научный сотрудник ИСАП КРСУ Арсен Усенов, научный сотрудник ИСАП КРСУ Павел Воробьёв…

Обсуждение актуальных и порой неудобных вопросов привело участников мероприятия к выводам: ЕАЭС – едва ли не единственная современная по-настоящему жизнеспособная организация, в рамках которой необходимо так или иначе консолидироваться государствам Центральной Азии; членов евразийского пространства объединяет очень многое – и территориально, и ментально, что позволяет сделать процесс интеграции наименее болезненным и наиболее эффективным; страны региона связывают единые ценности, общие цели и задачи и похожие проблемы, которые лучше решать сообща, попутно разбираясь с разного рода недоразумениями; в условиях современности на первое место выходит гуманитарное сотрудничество, без которого не построить полноценное экономическое взаимодействие.