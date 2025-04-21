Неделя полна соблазнов. Гороскоп с 21 по 27 апреля

В течение недели Луна убывает и в ночь с воскресенья 27 апреля на понедельник, 28 апреля, состоится Новолуние. Первые лунные сутки начнутся 28 апреля в 1 час 31 минуту бишкекского времени (27 апреля в 22 часа 31 минуту московского времени). Неделя насыщена разнонаправленными по энергии и сути событиями. С одной стороны напряжённый аспект Марса с Плутоном будет побуждать к немедленным преобразованиям в отношениях, что может приводить к тяжбам, спорам, конфликтам, и даже агрессии. Повышается вероятность аварий, происшествий, как природных, так и техногенным. С другой стороны положительное влияние Сатурном с Ураном позволит направить энергию в созидательное русло. Важно принимать во внимание опыт, как свой, так и людей, которые прожили немало различных ситуаций, а также внимать советам и критике. Всё это остановит от опрометчивых действий и направит энергию на созидание.

Овен - критика со стороны знакомых может задеть, а стремление обойти препятствия не вполне честным путём только всё усложнит. Стоит отказаться от работы с посредниками, обещающими невозможное. Лучше следовать уже намеченному плану и опираться исключительно на достоверные источники информации. Жёсткость со стороны начальства или проверяющих структур сыграет положительную роль - вы увидите свои слабые места и подойдёте к делам с максимальной ответственностью.

Телец - на этой неделе не стоит переплачивать за срочные услуги - обстоятельства сложатся так, что ускорение не повлияет на результат, а деньги уйдут впустую. Избегайте кредитов и не давайте взаймы. Вместо этого сосредоточьтесь на общении: важный разговор или полезная информация поможет лучше понять намерения партнёров и принять решение - стоит ли продолжать начатое или пора двигаться в новом направлении.

Близнецы - обсуждения перспективных проектов могут оказаться пустыми разговорами: каждый будет тянуть в свою сторону, и идея так и не получит воплощения. Не растрачивайте силы на споры - займитесь уже начатыми делами. Своевременно выполненные задачи принесут не только стабильный доход, но и неожиданные поступления - возможно, вернут долги или появится сумма, которой как раз не хватало на запланированную покупку.

Рак - прежде чем соглашаться на новые обязанности, здраво оцените свои силы. Работа может оказаться гораздо сложнее, чем казалось, и рискует затянуться, отодвинув личную жизнь, отдых и важные встречи на второй план. Избежав сомнительных и утомительных дел, вы освободите время для значимых мероприятий, романтики и восстановления здоровья. Возможно и возобновление давних отношений.

Лев - неделя полна соблазнов: стоит лишь заглянуть в торговый центр или открыть сайт распродаж - и вы рискуете потратить крупную сумму на вещи, которые быстро утратят ценность. Удержавшись от необдуманных покупок, вы избавитесь от чувства вины и сбережёте средства для действительно нужных трат. Уделите внимание здоровью и профессиональному развитию - они принесут ощутимую отдачу.

Дева - эмоциональные всплески со стороны близких или коллег могут сбить вас с толку. Не поддавайтесь на манипуляции и не спешите соглашаться с чужим мнением. Попробуйте взглянуть на ситуацию объективно: это поможет сделать верный выбор и сохранить как деловые, так и личные связи. В конце недели появится шанс реализовать давнюю мечту - не упустите момент и позвольте себе немного романтики.

Весы - общение, поездки и постоянная суета будут отнимать слишком много времени и энергии. Не позволяйте этим заботам вытеснить личные интересы и отдых. Зависшие дела и недосказанность в отношениях требуют вашего внимания. Проведите время дома или в спокойной обстановке с близким человеком - это поможет восстановить внутреннюю гармонию и навести порядок как в мыслях, так и в делах.

Скорпион - ожидание скорых поступлений может подтолкнуть к излишним тратам и развлекательным выходам. Однако, если деньги задержатся, придётся затянуть пояс и отказаться от удовольствий. Проявите благоразумие: осознанное отношение к финансам убережёт вас от чужих манипуляций и позволит сохранить главное - союз с надёжными партнёрами и близкими.

[b]Стрелец [/b]- близкие могут попытаться повлиять на ваши решения в своих интересах. Не стоит подстраиваться - сейчас важно следовать собственным планам и использовать шансы, которые могут больше не повториться. Хорошее время для учёбы, участия в перспективных проектах и работы над повышением дохода. Возможен возврат долгов или поступления, которые помогут реализовать давние желания.

Козерог - слухи и интриги могут нарушить душевное равновесие. Задайтесь вопросом: кому выгодны эти волнения и чья зависть стоит за происходящим? Осознав источник негатива, вы примете правильное решение и оградите себя от токсичных людей. Освободившееся пространство заполнится деловыми возможностями, семейным теплом и вдохновением для важных встреч и начинаний.

Водолей - чрезмерное участие друзей и партнёров в ваших финансовых делах должно насторожить. Вас могут пытаться втянуть в сомнительные схемы под видом "лёгкого заработка". Держитесь в стороне от рисков и полагайтесь на проверенные источники дохода. Поддержка родных и упорный труд помогут не только сохранить капитал, но и сделать удачные инвестиции. Возможен возврат вложений в личный бизнес.

Рыбы - пришло время озвучить то, что давно держите внутри. Недосказанность создаёт барьеры в отношениях, а искренность способна открыть дорогу к любви. Ваше обаяние не останется незамеченным, а сделанный шаг навстречу может стать началом новых чувств или продолжением казалось бы потерянной связи. Успех ждёт и в деловой сфере - смело презентуйте свои проекты. Главное - не обостряйте отношения с влиятельными людьми.

Астролог Андрей Рязанцев