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Генпрокуратура РФ предложила усилить контроль за переводами мигрантов

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- Светлана Лаптева
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Генеральная прокуратура России поддержала инициативу по усилению контроля за банковскими переводами, совершаемыми мигрантами. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Баукин на заседании в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его словам, необходимо наладить обмен данными между банками и государственными структурами, в том числе теми, что ведут учет иностранных граждан и нерезидентов.

- Сегодня банки не имеют доступа к информации о мигрантах. Это создает лазейки: любой человек может завести счет и переводить средства, имея лишь пластиковую карту, - отметил Баукин.

Он также подчеркнул, что порой "мигрантов автобусами привозят в банки" для проведения различных операций, и власти должны понимать, кто именно и какие суммы выводит за границу.

Сейчас, как отмечает Генпрокуратура, банки не обязаны проверять статус нерезидентов и законность их пребывания в стране. Это затрудняет борьбу с отмыванием денег, финансированием нелегальной деятельности и другими финансовыми нарушениями.

Ведомство предлагает ввести механизм обмена информацией между банками, миграционной службой и профильными органами. Такая мера, как заверил Баукин, не затронет права добросовестных мигрантов, а будет направлена на защиту финансовой системы.


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URL: https://www.vb.kg/445191
Теги:
миграция, Россия, прокуратура
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