Узбекистан и Россия обсуждают перенос миграционных процедур в Ташкент

В Ташкенте состоялась встреча узбекско-российской рабочей группы по вопросам трудовой миграции. Обсуждался перенос ключевых процедур - медосмотра, экзамена по русскому языку и оформления документов - из России в Узбекистан.

В переговорах приняли участие представители МИД, МВД, Генпрокуратуры и миграционного агентства Узбекистана, а также посольства России, Российского университета дружбы народов (РУДН) и госпредприятия "Паспортно-визовый сервис".

Стороны рассмотрели возможность возобновления работы представительства "Сахарово" в Ташкенте, открытия языковых курсов и организации медосмотра для мигрантов в клиниках, работающих по российским стандартам. Отдельно обсуждалось привлечение российских педагогов и специалистов по профобучению.

Перенос процедур в Ташкент, по мнению сторон, позволит облегчить процесс легализации и снизить нагрузку на миграционные центры в России.

Следующая встреча рабочей группы запланирована на 27–30 апреля в Москве. К обсуждению планируется подключить Минздрав Узбекистана и другие профильные ведомства.