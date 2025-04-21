Түндүк" в ближайшее время объединит все госуслуги и финансовые сервисы

В рамках Координационного совета партнёров по развитию состоялось заседание совместной рабочей группы по вопросам электронного управления и информационно-коммуникационных технологий.

На встрече были обсуждены достигнутые результаты и приоритетные направления цифрового развития Кыргызстана на 2025–2026 годы.

Была представлена совместная программа цифровизации, разработанная Управлением делами Президента Кыргызской Республики, Министерством цифрового развития и государственным учреждением "Кызмат" при Управлении делами Президента.

С приветственным словом выступил первый заместитель управляющего делами президента Бообек Салимжанов, подчеркнув:

"Наша цель - сделать государственные услуги доступными, понятными и прозрачными для каждого. Онлайн-паспорт, онлайн-кадастр, Кызмат ID и обновлённая платформа "Түндүк" - это не просто инициативы, а реальные шаги к эффективному управлению. Через цифровизацию мы открываем государство для граждан".

Министр цифрового развития Азамат Жамангулов в своём выступлении добавил:

"Наша цель проста - сделать госуслуги быстрее, прозрачнее и доступнее для всех. Цифровизация - это инструмент, который усиливает доверие и ускоряет процессы".

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьева отметила важность практической ориентации цифровых проектов:

"Это не просто концепции - это конкретные решения, которые меняют жизнь людей. Вместе с партнёрами мы развиваем цифровые навыки, создаём качественные сервисы и формируем политику, в центре которой - человек".

Также участникам была представлена информация об обновлении мобильного приложения "Түндүк", которое в ближайшее время станет единой цифровой платформой, объединяющей государственные услуги и финансовые сервисы.

По итогам встречи участники подтвердили необходимость укрепления партнёрства, координации усилий и привлечения инвестиций, чтобы сделать цифровые технологии реальной опорой устойчивого развития страны.