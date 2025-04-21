Кыргызстанские боксеры успешно выступили на международном турнире в США

Сборная Кыргызстана по боксу успешно выступила на Международном открытом турнире, прошедшем в городе Пуэбло, штат Колорадо (США).

По данным Госагентства физкультуры и спорта, по итогам соревнований кыргызстанские спортсмены завоевали шесть медалей: четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Золотые медали:

Анвар Ходжиев (весовая категория до 50 кг)

Зафарбек Камилов (до 55 кг)

Мунарбек Сейитбек уулу (до 60 кг)

Ихтияр Нишанов (до 70 кг)

Серебряная медаль:

Элдар Турдубаев (до 70 кг)

Бронзовая медаль:

Алмаз Орозбеков (до 65 кг)

Кыргызская команда принимала участие в турнире под руководством главного тренера Данияра Тологон уулу и старшего тренера Акыйката Абаева.

Источник: Кабар