Кыргызстанские боксеры успешно выступили на международном турнире в США

Сборная Кыргызстана по боксу успешно выступила на Международном открытом турнире, прошедшем в городе Пуэбло, штат Колорадо (США).
По данным Госагентства физкультуры и спорта, по итогам соревнований кыргызстанские спортсмены завоевали шесть медалей: четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую.
Золотые медали:
Анвар Ходжиев (весовая категория до 50 кг)
Зафарбек Камилов (до 55 кг)
Мунарбек Сейитбек уулу (до 60 кг)
Ихтияр Нишанов (до 70 кг)
Серебряная медаль:
Элдар Турдубаев (до 70 кг)
Бронзовая медаль:
Алмаз Орозбеков (до 65 кг)
Кыргызская команда принимала участие в турнире под руководством главного тренера Данияра Тологон уулу и старшего тренера Акыйката Абаева.
Источник: Кабар