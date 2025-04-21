Тимур Саралаев: Россия рискует потерять стабильность в Центральной Азии

В последние дни российские соцсети бурно обсуждают появление на складах Wildberries в Подмосковье сотрудников из КНДР. Компания подтвердила, что в пилотном режиме сотрудничает с кадровым агентством, которое помогает привлекать исполнителей из разных стран - в рамках международного взаимодействия. Заявление, на первый взгляд, рядовое, но в экспертной среде его уже называют индикатором возможных перемен в миграционной политике России.

Сегодня граждане стран Центральной Азии - Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана - составляют основу иностранной рабочей силы в России. Они задействованы в строительстве, логистике, ЖКХ, торговле. Но в последние годы всё чаще звучат сомнения в эффективности такой модели. Работодатели отмечают: мигранты стремятся остаться в России на постоянной основе, что создаёт дополнительные вызовы - от социальных до правовых. Возникают и вопросы дисциплины, квалификации, уровня адаптации к требованиям бизнеса.

На этом фоне идея привлечения рабочих из стран, где иная трудовая культура и строгая дисциплина, начинает казаться привлекательной. Северокорейские работники, по словам участников рынка, выполняют задачи чётко, не проявляют стремления к оседлости и, как правило, работают по краткосрочным контрактам. Партнёрство с КНДР может стать для России своего рода "техническим решением" в условиях дефицита рабочей силы. Среди преимуществ, которые называют сторонники такого подхода, называется тот факт, что работники из КНДР, как правило, демонстрируют организованность, трудолюбие и строгую иерархию в работе - качества, важные для крупных логистических и производственных компаний.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, модель трудовой миграции из КНДР не лишена спорных моментов. Международные правозащитные организации не раз высказывали обеспокоенность условиями труда и ограничениями свободы для северокорейцев, работающих за рубежом. Для России же этот путь - скорее способ закрыть дефицит персонала и минимизировать внутренние риски, связанные с миграцией.

В этой связи возникает закономерный вопрос: что будет с Центральной Азией и, если Россия действительно возьмёт курс на сокращение числа мигрантов из Центральной Азии, какие будут последствия для мигрантов из стран ЦА. Тем более, что экономики Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана во многом завязаны на трудовую миграцию. Для миллионов семей это - не просто способ заработка, а средство выживания. Общественный деятель Тимур Саралаев считает, что ситуация требует особого внимания.

- Если Россия действительно возьмёт курс на замещение мигрантов из Центральной Азии на рабочих из КНДР - а признаки такой тенденции уже есть - это может стать серьезным вызовом для всего региона. Для миллионов семей в Центральной Азии работа в России - это не просто возможность, а жизненная необходимость. Денежные переводы - это то, на что живут целые семьи: еда, лекарства, образование, оплата самых базовых потребностей. Без этих поступлений ситуация в регионе может быстро обостриться. Рынки труда в странах Центральной Азии просто не готовы принять обратно такое количество людей. Новые рабочие места не появляются с нужной скоростью, особенно в отдалённых районах и малых городах. Люди окажутся без работы, без средств к существованию и, что ещё опаснее, без перспектив. Одни попытаются уехать в другие страны - в поисках заработка и стабильности, другие останутся, и это может привести к росту недовольства, протестным настроениям, усилению социальной агрессии.

Кроме того, трудовая миграция всегда была важным каналом связи между Центральной Азией и Россией - не только экономическим, но и политическим. Это поддерживало контакты, доверие, интеграцию. Если этот канал начнёт закрываться, регион начнёт искать другие векторы - но для этого нужны ресурсы, которых, как правило, не хватает. Перестройка на альтернативные рынки, будь то Турция, Корея или страны Персидского залива, потребует времени и грамотной миграционной политики. Есть ещё и демографический фактор. Миграция работала как клапан: те, кто не видел будущего у себя дома, уезжали. А теперь этот клапан может закрыться. Молодые мужчины, оставшиеся без работы и без возможности выехать, - это группа риска. Без доступа к образованию, стабильному доходу и поддержке они легко попадают под влияние маргинальных или радикальных течений. Это уже вопрос внутренней стабильности. Если Россия всё же пойдёт по пути массового замещения рабочей силы из Центральной Азии, регион окажется перед необходимостью пересматривать свои экономические и социальные модели. И делать это в условиях растущей нестабильности. Пока ещё есть время на диалог, на поиск гибких решений. Но если процесс пойдёт резко и односторонне - последствия могут быть очень серьёзными и долгосрочными, - подчеркнул Тимур Саралаев.