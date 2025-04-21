Полковник Калматаев проверил готовность к учению "Коопсуздук – 2025"

Временно исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооружённых Сил-первого заместителя министра обороны КР, полковник Кумарбек Калматаев совершил объезд учебных мест и объектов, задействованных в командно-штабном и мобилизационном учении "Коопсуздук – 2025".

Вместе с оперативной группой Генштаба он проверил состояние инфраструктуры, оценил готовность как военных, так и гражданских объектов, а также взаимодействие с территориальными подразделениями МВД, МЧС и другими силовыми структурами.

Полковник Калматаев посетил учебные места в Аламединском и Сокулукском районах Чуйской области, где встретился с акимами районов и полпредом президента по области. Он ознакомил участников с целями и задачами предстоящего учения, подчеркнув важность укрепления территориальной обороны и военной безопасности страны.

Местные власти выразили готовность оказать содействие в организации учения и заверили, что понимают его стратегическое значение. По итогам проверки руководитель учения дал положительную оценку подготовке, указал на отдельные недостатки и наметил пути их устранения.