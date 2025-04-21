Китай испытал водородную бомбу нового типа - без ядерных компонентов

Китайские учёные провели успешное испытание взрывного устройства, работающего на водороде, но не содержащего ядерных компонентов. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в мартовском номере научного журнала Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

Разработку провёл 705-й научно-исследовательский институт Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), специализирующийся на подводном вооружении.

Вес устройства составил всего два килограмма, однако при взрыве оно сформировало огненный шар с температурой свыше 1000 градусов Цельсия, который сохранялся более двух секунд. Это в 15 раз дольше, чем при аналогичном взрыве с использованием тротила.

Ключевым элементом стала безопасная форма хранения водорода - гидрид магния. Это порошкообразное вещество, в котором водород связан на молекулярном уровне, позволяет надёжно хранить и транспортировать газ без давления, в том числе для нужд энергетики.

Первоначально технология создавалась как способ доставки водорода в труднодоступные районы, где он мог бы использоваться в топливных элементах для получения тепла и электричества. Однако теперь она нашла применение и в оборонной сфере.