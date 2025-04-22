Google признали виновным в разглашении данных российских военнослужащих

Таганский суд Москвы постановил признать компанию Google виновной в нарушении российского законодательства о защите персональных данных. Поводом стало размещение на платформе YouTube видеоролика, содержащего сведения о потерях личного состава Вооружённых сил России в ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно материалам дела, опубликованным в ТАСС, в видеоролике фигурировали имена, анкетные данные и другая личная информация погибших военных. Распространение подобных данных в России запрещено.

"В Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций поступили решения о признании информации, раскрывающей потери личного состава, запрещённой к распространению на территории РФ", - говорится в решении суда.

На основании части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации") Google назначен штраф в размере 3,8 миллиона рублей.