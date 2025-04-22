Россия продлила срок действия указа для мигрантов, включая кыргызстанцев

21 апреля 2025 года по инициативе кыргызской стороны состоялась важная встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбека Боконтаева с начальником управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами И.В. Масловым. На встрече были обсуждены ключевые вопросы пребывания граждан Кыргызстана в России, в том числе ситуация вокруг инцидента с кыргызскими трудовыми мигрантами в московской бане, который вызвал широкий общественный резонанс.

Посол Кубанычбек Боконтаев выразил обеспокоенность по поводу произошедшего инцидента 11 апреля 2025 года и обратился к российской стороне с просьбой объективно и справедливо рассмотреть данное дело. Он подчеркнул важность сохранения прав и безопасности граждан Кыргызстана на территории Российской Федерации.

Кроме того, российская сторона анонсировала продление до 10 сентября 2025 года сроков действия указа президента Российской Федерации, который предоставляет возможность урегулировать правовое положение незаконно находящихся в России иностранных граждан, включая граждан Кыргызской Республики.

Стороны подтвердили свою твердую решимость укреплять кыргызско-российские отношения, ориентируясь на принципы союзничества и стратегического партнерства. В Министерстве иностранных дел Кыргызстана также сообщили, что ранее была проведена необходимая работа, и соответствующие обращения были направлены в адрес российской стороны для рассмотрения вопроса о продлении сроков действия указанного Указа.