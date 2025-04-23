Россия усиливает контроль над миграцией: особое внимание - детям

МВД России предложило обязать региональные минобры передавать данные о тестировании детей мигрантов при приеме в школу, их зачислении и отчислении. Ведомство будет сообщать о постановке детей мигрантов на миграционный учет.

По мнению авторов законопроекта и юристов, ключевая цель изменений - создание современных механизмов для пресечения каналов нелегальной миграции. Как отмечает юрист Яловицкий, благодаря обмену данными между МВД и образовательными учреждениями, силовики смогут получать недостающую информацию о детях, не достигших 18 лет и скрываемых родителями.

"Кроме того, планируется обеспечить воспитание несовершеннолетних мигрантов в рамках российской образовательной системы для их адаптации к реалиям страны пребывания. Это особенно важно в случаях, когда дети не посещают школы или были отчислены по вине родителей", - поясняет он.

С 1 апреля в России началось обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка. Поступающие в первый класс должны продемонстрировать базовые навыки - слушание, говорение и знание лексики (например, умение называть предметы по картинкам). Будущие второклассники уже должны показать начальные навыки чтения и письма. В дальнейшем требования будут постепенно усложняться.

Проходной балл - "удовлетворительно" (три). В случае неудовлетворительного результата ребенку предложат повторную попытку через три месяца и дополнительное обучение русскому языку.

Инициатор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, подчеркивает: без знания языка полноценное школьное обучение невозможно. Это создает сложности как для самих учеников, так и для педагогов, и нередко приводит к конфликтам в образовательной среде.

Напомним, в начале апреля по указу президента была создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. Новая структура появилась на базе Главного управления по вопросам миграции, а её первым руководителем и одновременно первым заместителем министра внутренних дел стал Андрей Кикоть, ранее занимавший пост заместителя генерального прокурора.