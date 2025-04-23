Погода
$ 86.91 - 87.41
€ 98.42 - 99.37

Россия усиливает контроль над миграцией: особое внимание - детям

244  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МВД России предложило обязать региональные минобры передавать данные о тестировании детей мигрантов при приеме в школу, их зачислении и отчислении. Ведомство будет сообщать о постановке детей мигрантов на миграционный учет.

По мнению авторов законопроекта и юристов, ключевая цель изменений - создание современных механизмов для пресечения каналов нелегальной миграции. Как отмечает юрист Яловицкий, благодаря обмену данными между МВД и образовательными учреждениями, силовики смогут получать недостающую информацию о детях, не достигших 18 лет и скрываемых родителями.

"Кроме того, планируется обеспечить воспитание несовершеннолетних мигрантов в рамках российской образовательной системы для их адаптации к реалиям страны пребывания. Это особенно важно в случаях, когда дети не посещают школы или были отчислены по вине родителей", - поясняет он.

С 1 апреля в России началось обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка. Поступающие в первый класс должны продемонстрировать базовые навыки - слушание, говорение и знание лексики (например, умение называть предметы по картинкам). Будущие второклассники уже должны показать начальные навыки чтения и письма. В дальнейшем требования будут постепенно усложняться.

Проходной балл - "удовлетворительно" (три). В случае неудовлетворительного результата ребенку предложат повторную попытку через три месяца и дополнительное обучение русскому языку.

Инициатор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, подчеркивает: без знания языка полноценное школьное обучение невозможно. Это создает сложности как для самих учеников, так и для педагогов, и нередко приводит к конфликтам в образовательной среде.

Напомним, в начале апреля по указу президента была создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. Новая структура появилась на базе Главного управления по вопросам миграции, а её первым руководителем и одновременно первым заместителем министра внутренних дел стал Андрей Кикоть, ранее занимавший пост заместителя генерального прокурора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445239
Теги:
миграция, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  