Зачем в России создают Службу по делам мигрантов

Россия усиливает контроль за миграционными процессами - указом президента Владимира Путина в системе МВД создано новое подразделение, которое займётся вопросами гражданства и регистрации иностранных граждан. Руководить службой будет Андрей Кикоть - фигура не случайная: бывший замгенпрокурора, имеющий богатый опыт в надзорных органах.

Формально новая структура создаётся на базе существующего Главного управления по вопросам миграции, но на практике это - шаг к глубокой реорганизации. Ожидается, что служба получит более широкие полномочия, в том числе - координацию действий с другими ведомствами и работу по выработке миграционной политики.

В Кремле говорят о необходимости "упорядочить процессы", улучшить межведомственное взаимодействие и повысить эффективность контроля. Эксперты в Москве, впрочем, считают, что дело не только в этом. Старая миграционная система, по их словам, давно буксовала: МВД сосредоточено на "полицейском администрировании", но системного подхода - с участием экономистов, социологов и гуманитариев - не хватает.

Реформа подогрета и общественным фоном. После трагических событий в "Крокус Сити Холле" вопросы безопасности и миграции вышли в повестке на первые строчки. Госдума за год приняла более десятка законов, в том числе - о высылке нелегалов, создании черных списков и ограничении прав нарушителей. Все это - сигнал к тому, что государство всерьез взялось за наводнение порядка в этой сфере.

Интересно, что работа с мигрантами в России не в первый раз становится предметом больших перемен. В 90-е годы этим занималась самостоятельная Федеральная миграционная служба (ФМС), которая в итоге была расформирована - официально из-за неэффективности и коррупционных скандалов. Новая структура в МВД, по сути, возвращает старую идею, но уже в рамках силового ведомства и с новым лицом.

Андрей Кикоть, назначенный на пост главы службы, уже вошёл в состав межведомственной комиссии Совбеза по миграции. В его задачи входит не только контроль за легальным статусом мигрантов, но и участие в формировании политики в этой чувствительной сфере. Его опыт в прокуратуре, по мнению наблюдателей, может помочь "навести системный порядок".

Но не все в России уверены, что этого достаточно. Некоторые эксперты говорят о необходимости создания отдельного органа - вплоть до министерства, напрямую подчинённого президенту. Другие же настаивают на комплексной миграционной стратегии, в которой будут учтены и экономические интересы, и вопросы интеграции.

На этом фоне Кыргызстану - как стране, десятки тысяч граждан которой работают в России, важно внимательно следить за происходящим. Реформа в Москве неизбежно повлияет на условия пребывания и трудовой занятости мигрантов. А значит, и на наш внутренний социальный климат.