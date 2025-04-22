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"Подарочная" карта за 175 сомов? В "Тулпаре" предупредили о мошенниках

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- Назгуль Абдыразакова
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В редакцию VB.KG обратилась наша читательница с просьбой выяснить, действительно ли можно приобрести транспортную карту "Тулпар" с годовым обслуживанием всего за 175 сомов. По её словам, такую информацию она увидела в социальных сетях. Пост сопровождался изображением карты и призывом "не упустить шанс".

Мы обратились за комментарием в компанию "Тулпар". Там заявили: никакие акции, розыгрыши или скидки в настоящее время не проводятся.

- Информация о "подарочной карте за 175 сомов" - это мошенничество, - отметили в пресс-службе. - Просим горожан быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, которые могут привести к утечке личных данных.

В компании подчеркнули: вся достоверная информация о работе и тарифах публикуется только на официальных страницах "Тулпар" в социальных сетях и в Telegram-канале.


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URL: https://www.vb.kg/445243
Теги:
мошенничество, Бишкек, общественный транспорт, стоимость проезда, фейк
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