В Кара-Балте мужчина получил травму головы в результате конфликта

В Жайылском районе задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 2 апреля в милицию из больницы поступило сообщение о поступлении гражданина Э.К. 1989 года рождения с телесными повреждениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен подозреваемый. Им оказался гражданин М.А. 1989 года рождения, который был задержан и водворен в ИВС.

В ходе следствия было установлено, что 2 апреля примерно в 05:00 часов в кафе "Империя-Пиццы" между гражданами Э.К. и М.А. произошел конфликт, в результате которого М.А. нанес удар камнем в голову Э.К. с тяжкими последствиями, и пострадавший был госпитализирован в территориальную больницу. Следствие продолжается.