Погода
$ 86.75 - 87.22
€ 98.42 - 99.37

В Кара-Балте мужчина получил травму головы в результате конфликта

229  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Жайылском районе задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 2 апреля в милицию из больницы поступило сообщение о поступлении гражданина Э.К. 1989 года рождения с телесными повреждениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен подозреваемый. Им оказался гражданин М.А. 1989 года рождения, который был задержан и водворен в ИВС.

В ходе следствия было установлено, что 2 апреля примерно в 05:00 часов в кафе "Империя-Пиццы" между гражданами Э.К. и М.А. произошел конфликт, в результате которого М.А. нанес удар камнем в голову Э.К. с тяжкими последствиями, и пострадавший был госпитализирован в территориальную больницу. Следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445247
Теги:
задержание, Кара-Балта, конфликт, здоровье, больница, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  