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Вошедший в состав Бишкека жилмассив Биримдик-Кут получил уличное освещение

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальное предприятие "Бишкексвет" завершило работы по устройству уличного освещения в Биримдик-Кут, который вошел в состав Свердловского района в рамках административно-территориальной реформы (АТР). Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в рамках проекта специалисты предприятия установили 200 современных светильников, протянули более 5400 метров самонесущего изолированного провода (СИП) и смонтировали 68 опор наружного освещения. В результате район стал полностью освещённым, что значительно повысило уровень комфорта и безопасности.

На торжественном включении уличного освещения присутствовали аким Свердловского района Капарбек Адиев и директор МП "Бишкексвет" Эльдияр Токтогонов.


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URL: https://www.vb.kg/445249
Теги:
мэрия, Свердловский район, уличное освещение, Бишкек, жилмассив
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