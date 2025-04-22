Вошедший в состав Бишкека жилмассив Биримдик-Кут получил уличное освещение

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" завершило работы по устройству уличного освещения в Биримдик-Кут, который вошел в состав Свердловского района в рамках административно-территориальной реформы (АТР). Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в рамках проекта специалисты предприятия установили 200 современных светильников, протянули более 5400 метров самонесущего изолированного провода (СИП) и смонтировали 68 опор наружного освещения. В результате район стал полностью освещённым, что значительно повысило уровень комфорта и безопасности.

На торжественном включении уличного освещения присутствовали аким Свердловского района Капарбек Адиев и директор МП "Бишкексвет" Эльдияр Токтогонов.