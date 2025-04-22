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Житель Оша задержан за домогательство к мужчине и попытку дать взятку

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- Назгуль Абдыразакова
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В Оше задержан мужчина за домогательства к другому мужчине. Об этом сообщает пресс-служба УВД города Ош.

По её данным, 18 апреля в милицию обратился гражданин Ш.Ы., который указал, что 13 апреля текущего года примерно в 17:00 часов на него было совершено нападение и домогательство со стороны неизвестного мужчины. Нападавший представился как "Мухамедали".

"В ходе проверки установлено, что личность нападавшего - гражданин М., 2005 года рождения. При вызове в правоохранительные органы он попытался дать взятку в размере 50 тысяч сомов за принятие решения в его пользу по материалам доследственной проверки.

Во время задержания деньги были изъяты и приняты в качестве вещественного доказательства.

В отношении М.М. пересмотрена мера пресечения - избрано заключение под стражу сроком на один месяц. М.М. был допрошен в качестве подозреваемого по статьям 96 и 97 УК КР. Он водворён в ИВС", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/445250
Теги:
задержание, Ош, взятка, сексуальные домогательства, милиция
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