Житель Оша задержан за домогательство к мужчине и попытку дать взятку

В Оше задержан мужчина за домогательства к другому мужчине. Об этом сообщает пресс-служба УВД города Ош.

По её данным, 18 апреля в милицию обратился гражданин Ш.Ы., который указал, что 13 апреля текущего года примерно в 17:00 часов на него было совершено нападение и домогательство со стороны неизвестного мужчины. Нападавший представился как "Мухамедали".

"В ходе проверки установлено, что личность нападавшего - гражданин М., 2005 года рождения. При вызове в правоохранительные органы он попытался дать взятку в размере 50 тысяч сомов за принятие решения в его пользу по материалам доследственной проверки.

Во время задержания деньги были изъяты и приняты в качестве вещественного доказательства.

В отношении М.М. пересмотрена мера пресечения - избрано заключение под стражу сроком на один месяц. М.М. был допрошен в качестве подозреваемого по статьям 96 и 97 УК КР. Он водворён в ИВС", - говорится в сообщении ведомства.