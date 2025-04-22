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В селе Заречное сгорел BMW. Водитель погиб на месте

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- Назгуль Абдыразакова
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21 апреля в селе Заречное Аламединского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее данным, водитель автомобиля марки BMW скончался после столкновения с деревом и последующего возгорания транспортного средства.

По предварительным данным, авария произошла около 22:15 на трассе Бишкек – Таш-Добо. Автомобиль под управлением гражданина К.Т., 1994 года рождения, двигался в направлении с юга на север, выехал с проезжей части и врезался в дерево. От удара машина загорелась. Водитель погиб на месте происшествия.

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа. Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламединского района, начата доследственная проверка. Назначены соответствующие экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с нормами УПК КР.


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URL: https://www.vb.kg/445251
Теги:
ДТП, погибшие, Чуйская область, автомобили
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