В селе Заречное сгорел BMW. Водитель погиб на месте

21 апреля в селе Заречное Аламединского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее данным, водитель автомобиля марки BMW скончался после столкновения с деревом и последующего возгорания транспортного средства.

По предварительным данным, авария произошла около 22:15 на трассе Бишкек – Таш-Добо. Автомобиль под управлением гражданина К.Т., 1994 года рождения, двигался в направлении с юга на север, выехал с проезжей части и врезался в дерево. От удара машина загорелась. Водитель погиб на месте происшествия.

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа. Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламединского района, начата доследственная проверка. Назначены соответствующие экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с нормами УПК КР.