Рыскулбек Ибраимов может снова выйти на арену в США

Кыргызский боец смешанных единоборств Рыскулбек Ибраимов, уже имевший опыт выступлений за океаном, возможно, в скором времени вновь появится на американском ринге. Пока официальной информации о новом бое в США нет, но сам факт обсуждения возвращения добавляет интриги и возбуждает интерес его поклонников.

Последний поединок Ибраимова состоялся 4 октября 2024 года на турнире ACA 180 в Грозном, где он встретился с Мансуром Хатуевым. Тогда поединок вызвал большой интерес среди фанатов и специалистов, несмотря на исход.

Впервые кыргызстанец заявил о себе в США в сентябре 2021 года, когда вышел на турнир Titan FC 72 в Майами. Там он уступил Виктору Диасу, попав на болевой приём в третьем раунде. Однако уже в апреле 2022-го Ибраимов уверенно реабилитировался, одержав победу над бразильцем Густаво Габриэлем на турнире Art of Scrap 4 в Индиане. Эта победа продемонстрировала не только его стойкость, но и растущий профессионализм, который был по достоинству оценен американскими зрителями.

Сегодня фанаты Ибраимова следят за каждым намёком на его возвращение в США. Сам спортсмен пока не делал официальных заявлений, но продолжает активно тренироваться и поддерживать форму.