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Скончался известный российский скульптор Зураб Церетели

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На 92-м году жизни скончался скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Он был известен благодаря своим масштабным проектам, некоторые из которых вызывали неоднозначную реакцию.

Церетели умер в ночь на вторник, 22 апреля, сообщил СМИ его помощник Сергей Шагулашвили.

Решение о прощании со скульптором и похоронах будет принято позднее, добавил он.

Церетели - автор более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, фресок и мозаики, но наиболее известен стал как скульптор-монументалист.

Источник: BBC


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URL: https://www.vb.kg/445266
Теги:
Россия, скульптура
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