Скончался известный российский скульптор Зураб Церетели

На 92-м году жизни скончался скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Он был известен благодаря своим масштабным проектам, некоторые из которых вызывали неоднозначную реакцию.

Церетели умер в ночь на вторник, 22 апреля, сообщил СМИ его помощник Сергей Шагулашвили.

Решение о прощании со скульптором и похоронах будет принято позднее, добавил он.

Церетели - автор более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, фресок и мозаики, но наиболее известен стал как скульптор-монументалист.

Источник: BBC