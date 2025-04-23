Кыргызская тележурналистика живет и развивается

На семинаре из цикла "Евразийство как концептуальная основа межрегионального взаимодействия", организованного при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, директор Института журналистики и коммуникации при КНУ им. Баласагына Ширин Костюк поделилась позитивом:

- Хочется рассказать, что наш институт - это факультет журналистики, который на следующий год отмечает 70-летие образования. То есть мы уже 70 лет готовим журналистские кадры для внутреннего рынка, для средств массовой информации.

Наши выпускники, как мы отмечаем с гордостью, - это сегодня видные, знаменитые журналисты. На сегодняшний день 80 процентов всех представителей СМИ Кыргызстана – это наши выпускники. Мы также с гордостью отмечаем, что мы открыли медиацентр России. Нам помогали российские коллеги-свердловчане, выступили спонсорами, и наш центр на сегодняшний день является международным.

Провели несколько конференций – в том числе касающихся БРИКС, ЕАЭС, фестивали культурного характера с участием профессоров таких вузов, как МГУ, РУДН. Прошло несколько крупных гастрольных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы, и сегодня в нашем институте четыре раза в неделю мы показываем фильм о Великой Отечественной - "Неизвестная война". Студенты очень хорошо реагируют – пишут, откликаются, снимают свои фильмы.

В прошлом году наш фильм студентов 2-го курса, 9-минутный фильм, посвящённый победе, - "Кыргызский народ встречает 9 Мая", с удивительными архивными кадрами, показан на большой конференции и Ассамблеей народов ЕврАзЭС рекомендован для участия в московском конкурсе.

Для чего это нужно? Во-первых, мы, наверное, то последнее поколение, которое вот это всё помнит; мы выросли на едином пространстве – в Советском Союзе; у нас были и фильмы, и песни, одинаково любимые… Нынешнее поколение, конечно, живёт в другом мире. Мир открыт. Иногда бывает, что многие наши студенты, наша молодёжь знает больше турецких, корейских актёров, нежели своих или соседних стран.

Но наши студенты - это будущие журналисты, которые будут формировать общественное сознание. Если студент вот сейчас, в стенах университета, в стенах института, именно воспитан в духе евразийского сообщества, если он понимает (а пока не поймёт, он, конечно, не полюбит)… В общем, чтобы формировать общественное сознание, мы должны воспитать будущих журналистов, которые будут делать правильный контент.

У нас учатся в институте докторанты, которые занимаются наукой. Очень много китайцев, которые занимаются исследованиями СМИ. И буквально несколько дней назад мы с коллегой сидели, общались, а он изучает "Фейсбук". И приходит к такому результату, что 70% пользователей "Фейсбука" у нас в Кыргызстане очень любят негативную информацию. Они находят время, находят желание комментировать именно негативную информацию и получают от этого удовольствие. Хотя рядом есть хорошие истории, на которые у них нет ни желания, ни времени.

Надо, наверное, найти этому причину. Либо мы всё время предлагаем плохой контент для своей аудитории, или всё-таки аудитория запрашивает контент исключительно негативного характера.

Очень важно, чтобы наше молодое поколение, наши будущие коллеги, журналисты, тоже работали, тоже любили и создавали правильный, позитивный, добрый контент и сами привыкли думать позитивно. В рамках вот этого медиацентра России мы стараемся, чтобы ребята почувствовали, поняли, что значит жить вот в этом пространстве.

Нас поддержали сотрудники РУДН, которые передали медиацентру потрясающую свою частную библиотеку. Передают также уникальные какие-то фотографии, архивные какие-то материалы, мы работаем с ними. У нас заключён пятилетний меморандум о сотрудничестве с журфаком МГУ, с РУДН. Сейчас выходим на связь с РАНХиГСом, Высшей школой экономики и РЭУ имени Плеханова…

Совместно с РАНХиГСом мы выходим сейчас на фильм. У нас в институте есть две творческие мастерские, где ребята пишут маленькие рассказы и где снимают фильмы. И есть как раз несколько фильмов, посвящённых старшему поколению – о том, как люди жили в одной стране, как вместе развивались, становились как личности, о влиянии на это русского языка. И сейчас совместно с РАНХиГСом снимается фильм о 80-летии Победы.

Вместе с профессором Чувашского института искусства Васильевым тоже сняли фильм "Салам, Кыргызстан"… Вообще планируем открыть у нас, на базе Института журналистики и коммуникации, направление (или, может быть, центр) подготовки и переподготовки журналистских кадров, которые проводили бы информационную политику ЕАЭС. Сейчас это поддержали коллеги из РАНХиГС. Действительно, зачем нам, Кыргызстану, нужен ЕАЭС? Какие преимущества? Что мы получаем?.. Кто-то же должен честно и подробно отвечать на эти вопросы.

Помимо этого, мы провели несколько интересных мастер-классов, встречи с героем России, космонавтом Сергеем Корсаковым - в прошлом году, 12 апреля. У нас было очень хорошее мероприятие. Он прилетел встретиться с нашими студентами, рассказал о жизни до и после космоса и о многом другом. Недавно у нас был в гостях с лекцией журналист-международник Дмитрий Лиханов. Была встреча с Артёмом Васильевым, кинокомпозитором таких фильмов, как "Шаляпин", "Экипаж"… То есть у нас на факультете практикуются онлайн- и оффлайн-встречи именно с российскими коллегами, с ведущими коллегами.

Мы стараемся, чтобы наши журналисты, будущие журналисты, наши студенты сегодня почувствовали вот этот диалог, который всё равно отформатирует их сознание. Они узнают через этих людей очень интересные факты, они узнают через встречи с этими людьми о едином евразийском пространстве и ЕАЭС, о тесном сотрудничестве с нашими соседями - с Россией, Узбекистаном, Казахстаном.

В медиацентре в открытом доступе уникальные книги. Вот, например, из Екатеринбурга передали очень интересную печатную продукцию. И ребята ко мне подходят и спрашивают: "А можно мы на следующий год поедем и сделаем дипломную работу по Свердловской области?" Мы созвонились, коллеги нас поддержали, полностью отплачивают дорогу и проживание.

Мы отменили надоевшие дипломные работы в печатном виде и перевели студентов полностью на творческую работу. Они снимают 15-минутные фильмы на разную тематику. Вот сейчас темы дипломных работ посвящены 80-летию Победы. Про войну, про тружеников тыла, даже про русский язык есть.

Проходит очень много конференций, посвящённых именно сотрудничеству Кыргызстана и России, тому, какую роль играла Россия в становлении нашей науки и нашего университета.

Снова собираемся в Екатеринбург для участия в большом фестивале, в котором спонсорами выступают такие гиганты, как "Газпром". Уже третий год наши ребята занимают первые места и оставляют позади мощные российские группы. Надеемся, что и в этом году они приедут именно с такими результатами.