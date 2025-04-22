Ибраев: Кыргызстан планирует экспортировать электроэнергию в Китай

Министр энергетики Таалайбек Ибраев в ходе пресс-тура на крупнейшие энергетические объекты страны рассказал о ключевой роли подстанции "Кемин" в обеспечении энергоснабжения Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей, а также о планах по дальнейшему развитию энергетической инфраструктуры Кыргызстана, включая экспорт электроэнергии в Китай.

"Строительство подстанции началось в 2012 году и было завершено в 2015 году. Сегодня она обеспечивает электроэнергией половину Чуйской области, включая район до Токмака. Также подстанция полностью обеспечивает электроэнергией Иссык-Кульскую и Нарынскую области. Для этого предусмотрены две линии на Иссык-Кульскую область мощностью 220 кВт и линия на Ак-Кыю (Нарынская область) мощностью 220 кВт.

Подстанция "Кемин" является одной из ключевых в северном регионе страны. До её строительства мы электроэнергию проводили через Узбекистан и Казахстан. После завершения строительства подстанции "Кемин" мы начали обеспечивать электроэнергией северную часть страны непосредственно через нашу территорию.

Все электроэнергии, которые генерируются на наших гидроэлектростанциях, подаются на подстанцию "Датка" (500 кВт), откуда они распределяются на подстанцию "Кемин". По линиям напряжением 500 кВт получаем электроэнергию на подстанцию "Кемин" и распределяем её в северный регион.

До постройки подстанции "Кемин" у нас была лишь одна основная подстанция - Фрунзенская, которая работает уже более 60 лет. Она расположена в селе Чалдовар на границе с Казахстаном.

Пропускная способность подстанции была ограничена 1000 мегаватт. Сами знаете, что с ростом населения, увеличением потребления и развитием экономики эта мощность уже не удовлетворяет потребности. Поэтому было решено построить отдельную подстанцию "Датка-Кемин", которая была введена в эксплуатацию в 2015 году. С момента её запуска она находится в отличном состоянии и работает в штатном режиме.

На протяжении первых трех лет подстанцию обслуживали совместно с китайскими специалистами, которые принимали участие в её строительстве. Сегодня же все текущие ремонты и обслуживание выполняются нашими отечественными энергетиками.

Я считаю, что это уникальная подстанция, которая выполняет ключевую роль в обеспечении стабильности энергоснабжения региона. Также в планах строительство аналогичной подстанции в районе города Балакчи мощностью 500 кВт и соответствующей линии 500 кВт.

Далее мы планируем выполнение указания нашего президента, чтобы выйти на уровень страны-экспортера электроэнергии. В частности, в планах строительство линии "Кемин - Торугарт", что откроет возможность для экспорта электроэнергии в Китайскую Народную Республику.

Как известно, в Кыргызстане вырабатывается зеленая электроэнергия, и спрос на неё в мире растет. Цена на "зеленую" энергию достаточно высокая, что делает её выгодным экспортным товаром.

В будущем подстанция "Кемин" будет играть важную роль в пропускной способности, обеспечивая передачу "зеленой" энергии. Уже сейчас более 90% всей энергии, производимой в республике, - это "зеленая" энергия. В будущем планируется развитие солнечных и ветряных станций, а также малых ГЭС", - заявил министр.