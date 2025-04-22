В Кыргызстане запускается приложение amma для отслеживания беременности

В Бишкеке состоялась презентация адаптированной версии мобильного приложения amma для отслеживания беременности (pregnancy tracker) - цифрового помощника для женщин в период беременности, родов и послеродового восстановления. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации Министерства здравоохранения КР.

Мобильное приложение amma - это международная платформа, которой уже пользуются женщины в 193 странах. В Кыргызстане приложение будет представлено в эксклюзивной версии: полностью локализованной, доступной на кыргызском языке и адаптированной под национальные клинические протоколы и законодательство. Оно станет бесплатным и доступным каждому пользователю на территории страны.

Приложение amma предоставит женщинам доступ к научно обоснованным статьям, персонализированному календарю беременности, напоминаниям о визитах к врачу, рекомендациям по питанию, психоэмоциональному благополучию, а также к правовой информации. Оно будет полезным как женщинам, так и медицинским специалистам - семейным врачам, акушеркам, медсёстрам.