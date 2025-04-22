ГКНБ провел учения "Асман Козомолу – 2025" с применением дронов

Сегодня, 22 апреля под руководством председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева – были проведены антитеррористические учения "Асман Козомолу – 2025" ССН "Альфа" ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью учений "Асман Козомолу – 2025" являются:

Совершенствование навыков личного состава ССН по применению БПЛА и наземных роботов при проведении специальных и оперативно-боевых операций;

Выработка алгоритма действий спецподразделений, а также апробирование на практике безопасного использования FPV-дронов, квадрокоптеров, наземных роботов, а также приведения устанавливаемых боеприпасов в боевое положение в полевых условиях;

Обмен опытом с оперативными подразделениями при проведении оперативно-боевых мероприятий по освобождению заложников и нейтрализации террористов на различных объектах с применением FPV-дронов, квадрокоптеров, наземных роботов.

В условиях приближенных к боевым, продемонстрированы критические возможности современной боевой робототехники, демонстрация полетов БПЛА, презентация работы по изготовлению FPV дронов.

В рамках учений "Асман Козомолу – 2025" были успешно продемонстрированы:

штурм "условного административного здания" с применением боевого робота, с дальнейшей зачисткой здания штурмовой группой;

подрыв автотранспортного средства с применением наземного дрона-камикадзе

уничтожение автотранспортного средства с применением ударного дрона.

применение ударных дронов, оснащенных кумулятивными снарядами, а также FPV дронов многоразового использования с различными механизмами сбросов боеприпасов.

По завершению учений "Асман Козомолу – 2025" Камчыбек Ташиев – перед бойцами специального назначения "А" выступил с речью, где отметил, что государством в настоящее время создаются все необходимые условия по оснащению материально-технической базой. Призвал быть всегда готовыми в любую минуту решать поставленные боевые задачи по ликвидации террористических-экстремистских и деструктивных сил.