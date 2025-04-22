Погода
$ 86.75 - 87.22
€ 98.42 - 99.37

ГКНБ провел учения "Асман Козомолу – 2025" с применением дронов

279  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 22 апреля под руководством председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева – были проведены антитеррористические учения "Асман Козомолу – 2025" ССН "Альфа" ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью учений "Асман Козомолу – 2025" являются:

Совершенствование навыков личного состава ССН по применению БПЛА и наземных роботов при проведении специальных и оперативно-боевых операций;

Выработка алгоритма действий спецподразделений, а также апробирование на практике безопасного использования FPV-дронов, квадрокоптеров, наземных роботов, а также приведения устанавливаемых боеприпасов в боевое положение в полевых условиях;

Обмен опытом с оперативными подразделениями при проведении оперативно-боевых мероприятий по освобождению заложников и нейтрализации террористов на различных объектах с применением FPV-дронов, квадрокоптеров, наземных роботов.

В условиях приближенных к боевым, продемонстрированы критические возможности современной боевой робототехники, демонстрация полетов БПЛА, презентация работы по изготовлению FPV дронов.

В рамках учений "Асман Козомолу – 2025" были успешно продемонстрированы:

штурм "условного административного здания" с применением боевого робота, с дальнейшей зачисткой здания штурмовой группой;

подрыв автотранспортного средства с применением наземного дрона-камикадзе

уничтожение автотранспортного средства с применением ударного дрона.

применение ударных дронов, оснащенных кумулятивными снарядами, а также FPV дронов многоразового использования с различными механизмами сбросов боеприпасов.

По завершению учений "Асман Козомолу – 2025" Камчыбек Ташиев – перед бойцами специального назначения "А" выступил с речью, где отметил, что государством в настоящее время создаются все необходимые условия по оснащению материально-технической базой. Призвал быть всегда готовыми в любую минуту решать поставленные боевые задачи по ликвидации террористических-экстремистских и деструктивных сил.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445271
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, учения, дрон
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  