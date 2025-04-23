Чоро Сейитов: "Пришло время построить свою систему управления"

Кыргызская Республика сделала революционный разворот в сторону управляемого развития, включая развитие регионов. За последние годы в сфере местного развития немало проявлено политической воли и принято серьезных решений – от административно-территориальной реформы до крупных инфраструктурных проектов. И в марте 2025 года эти знаки внимания государства к регионам консолидировались в комплексную, масштабную политику – Кабинет Министров Кыргызской Республики своим постановлением № 135 от 18 марта 2025 года утвердил Государственную программу комплексного социально-экономического развития регионов Кыргызской Республики на 2025–2030 годы (далее – Госпрограмма). Это решение стало результатом многосторонних усилий и объемной работы, которую Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики проделало в течение 2024 года при поддержке негосударственных участников развития, в том числе, Института политики развития . На правах непосредственного и активного участника событий главный редактор журнала "Муниципалитет" Надежда Добрецова получила у Чоро Сейитова, первого заместителя министра экономики и коммерции Кыргызской Республики, эксклюзивные ответы на многие вопросы, связанные с перспективой развития регионов к 2030 году.

– Чоро Сейитович, развитие регионов – это настолько широкое понятие, что под ним можно подразумевать что угодно – от перекройки административных границ до строительства дорог. И даже само слово "регион" каждый по-своему понимает и применяет. Для кого-то это просто обобщение провинций (в отличие от столиц), для многих – сельская местность, для других – область или район. Так что же это – регион?

– Начнем с простого – с определений. Действительно, на протяжении многих лет все мы, эксплуатируя слово "регионы" не вполне ясно представляли себе, что это такое. Госпрограмма, наконец, вводит в официальный оборот определение понятия "регион". Итак, регион – это совокупность территорий (областей, районов или органов местного самоуправления), обладающих сходным и дополняющим друг друга потенциалом развития, общими внутренними и внешними связями. Самое главное в этом определении то, что регион является пространством, территорией. И он может быть разным – сельским, городским, столичным, промышленным, заповедным. Бишкекская агломерация – это тоже регион. Особенностью региона является то, что он рассматривается в Госпрограмме как объект планирования, воздействия в конкретной сфере или в совокупности нескольких сфер (тем). В этом качестве – как объект планирования и управления – регион может отличаться от административно-территориальной единицы.

– Какова главная цель Госпрограммы и чего ждать гражданину и органам МСУ от государства – много денег для каждой территории? Всех уравнять по среднему? Защитить слабых?

– Госпрограмма является логическим продолжением усилий, которые государство последовательно предпринимало в последние годы в сфере развития регионов. Эти усилия включали указы Президента Кыргызской Республики, направленные на оптимизацию административно-территориального устройства, направлений государственных инвестиций в инфраструктурные процессы, создание правовых и финансовых условий для развития бизнеса, а также внедрение новых механизмов управления развитием. Основная цель Госпрограммы – это обеспечение эффективного управления региональным развитием Кыргызской Республики для устойчивого экономического роста и повышения социального благополучия населения. Здесь следует обратить внимание, что речь идет обо всем населении, независимо от того, где живут люди – в больших городах или малых отдаленных селах. Но вместе с тем мы осознаем, что уровень развития у различных территорий – разный. Госпрограмма называет эту разницу территориальными диспропорциями развития, а проще говоря – это территориальное неравенство, и это проблема для страны, которой мы долгое время не придавали должного значения. Территориальное неравенство резко усилилось в последние 30 лет, во времена независимости, и этому есть простое объяснение. Ранее, в период СССР управление развитием осуществлялась в рамках жесткого планирования размещения производства, выпуска товаров и их распределения. Центр планирования – Госплан – был в Москве и решал задачи развития для всех территорий огромного СССР. После распада Союза, Кыргызстан не создал своей системы планирования в масштабах и пределах своей территории. Проще говоря, Госплана не стало, свой "Госплан" мы не создали. Да это было невозможным, так как в то время в умах главенствовала идея о "свободном рынке", "невидимой руке рынка", которая с созданием частного сектора сбалансирует спрос и предложение, решит все проблемы. Однако время шло, и парадигма, философия госуправления менялись под диктовку самой жизни. Сегодня пришло понимание, что "рука рынка" решит проблему спроса только там, где есть рентабельность, платежеспособность, коммерческий потенциал. Но не все территории обладают им в равной степени. Вот и получилось, что проблема территориального неравенства выпала из внимания, а разрыв в уровне жизни, доступа к услугам, условий для развития человека несопоставимы в отдаленных селах и больших городах. Внутренняя и внешняя миграция – яркое тому подтверждение (значительная часть трудоспособного населения в 2022 году находились в миграции, многие продуктивные жители страны вынуждены были покинуть свое место жительства в поисках лучших условий жизни, при этом глобальных причин вроде войны или стихийных бедствий для этого не было). Это несправедливо, не по-государственному, не в интересах народа. Поэтому важная цель Госпрограммы – сократить территориальное неравенство, сформировав к каждому типу территорий свои подходы управления развитием. И Госпрограммой введены две основные категории территорий Кыргызской Республики – территории опережающего развития и территории, требующие особенного внимания.

– До того, как мы поговорим об особенностях управления каждым типом территорий, можно еще раз остановиться на территориальном неравенстве – насколько оно велико, в чем оно выражается и какие риски для страны оно формирует?

– Диспропорции в развитии страны имеют под собой объективную базу – сложный горный ландшафт, огромную разницу между горными и равнинными экономиками. Даже различия в плотности населения огромны и объективно обусловлены. Это порождает, например, диспропорции в уровне занятости в размере 20 процентов – это много! Так, самый низкий уровень занятости в Иссык-Кульской области (48,9 процента), самый высокий – в Ошской области (68,7 процента). Основная доля производства ВВП (78,0 процентов) приходится на Чуйскую, Иссык-Кульскую, Джалал-Абадскую области и город Бишкек. Совокупная доля Ошской, Баткенской, Нарынской, Таласской областей и города Ош составляет только 22,0 процента. ВВП на душу населения в Бишкеке в семь раз больше, чем в Ошской области и в четыре раза больше, чем в Джалал-Абадской и Нарынской областях.

Территориальные диспропорции в объеме производства промышленной продукции огромны. Так, Чуйская область в 21 раз превосходит Баткенскую и Ошскую области по объему продукции на душу населения, в 10 раз – Нарынскую область и город Ош. Советские аналитические доклады тоже отражали промышленный дисбаланс в нашей республике, но в то время масштаб был другой, и в масштабе всего СССР эти различия сглаживались с помощью административных мер – снабжением товарами, регулированием цен и другими инструментами, которых сейчас нет.

Для гражданина чувствительнее неравенство социального развития регионов. Сохраняется значительный территориальный дисбаланс в обеспеченности врачебными кадрами: самый высокий показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения отмечается в городах Бишкек и Ош (22,8 и 24,1 соответственно), а в отдельных сельских и труднодоступных районах этот показатель составляет менее 7 врачей на 10 тысяч населения.

Наблюдается значительная разбалансированность системы профессионального образования, в том числе территориальная: большая часть профессиональных лицеев расположена в сельской местности (56 процентов); большая часть колледжей – в городах (96 процентов), в связи с этим в ряде областей Кыргызской Республики профессии, предоставляемые в профлицеях, не имеют преемственности с профессиями, предлагаемыми в этом же регионе спузами, и, чтобы продолжить обучение по своей специальности на следующем уровне образования, выпускники профлицеев вынуждены переезжать или менять специальность/специализацию.

Несмотря на предпринятые в последние годы активные меры, острой остается проблема доступа к программам дошкольного образования – охвачено около четверти детей дошкольного возраста. При этом велики территориальные разрывы: если в Нарынской области охват дошкольным образованием составляет 39,3 процента, то в Ошской области – всего 23,9 процента. Такая ситуация отражается на качестве школьного образования, где также отмечаются территориальные диспропорции. Но много хуже то, что неравенство растет! Так, разрыв в охвате средним школьным образованием между Баткенской областью и Бишкеком в 2017 году составлял 28 процентов, то в 2022 году разрыв вырос почти до 40 процентов; разрыв между Ошской областью и Бишкеком вырос с 32 процентов в 2017 году до 50 процентов в 2022 году и это наблюдается во всех регионах. И так далее.

Важно обратить внимание на то, что подобный анализ долгое время не был предметом внимания экономической науки и общества. Мы охотно сравнивали показатели развития Кыргызской Республики с другими странами, но очень мало заглядывали внутрь себя. Пришло время обратить внимание на разницу внутри страны. Почему это важно? Ответ довольно простой – если мы единая нация и одна страна, то мы должны стремится к тому, чтобы всем гражданам жилось хорошо на всей территории, и потомкам оставить благоприятные условия для жизни и ресурсы для развития. Два простых ответа – справедливость между территориями и справедливость между поколениями.

– Но как Вы сказали выше, территориальное неравенство имеет под собой объективную основу. Как быть с этим? Как повлиять на физические показатели и обстоятельства, такие как ландшафт?

– Нужно к каждому типу территории применить свои подходы, стимулы развития и выстроить систему управления. Госпрограмма ясно установила четыре основные задачи, которые и помогают ответить на ваш вопрос. Первая – развитие урбанизированных территорий как драйверов роста. Речь идет о городах и близких к ним аймаках, которые формируют агломерации и урбанизированные районы. В рамках проведенной административно-территориальной реформы административные территории городов Бишкек, Ош, Каракол, Балыкчы, Джалал-Абад, Токмок, Кара-Балта, Чолпон-Ата, Кербен, Таш-Кумыр, Айдаркен укрупнены за счет прилегающих территорий айылных аймаков. В результате численность населения городов увеличилась более чем на 300,0 тысяч человек и составляет 35,0 процентов от общей численности населения страны. Там есть высокий экономический потенциал, достаточная численность населения, чтобы обеспечивать экономический рост. Здесь государство сосредоточится на поддержке отраслей, которые дают высокую добавленную стоимость, а также на развитии инфраструктуры, чтобы использовать преимущества урбанизации.

Вообще, урбанизация – это стимул развития, синоним технологий, культуры, прогресса – всей совокупности этих явлений, концентрированных территориально. Однако урбанизация не достигается простым переводом населенных пунктов из статуса села в статус города. Истинная урбанизация – это радикальное обновление инфраструктуры, изменение структуры экономики, технологии, цифровизация, даже изменение образа жизни. Город, где разбиты улицы, на виду стихийные свалки, отсутствует канализация в принципе, а население занято мелкой торговлей, – это не урбанизированная территория в ее истинном понимании, это трущоба. В отношении развития этих территорий государство обратит внимание на поддержку экономики знаний, развитие инноваций, креативной экономики и предотвращение оттока молодых квалифицированных кадров в Бишкеке и в Оше, а на других урбанизированных территориях предметом заботы станет инфраструктура и поддержка экономики.

Госпрограмма предусматривает внедрение новых механизмов для формирования территорий опережающего развития. Территория опережающего развития – это территория со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Там должны быть созданы условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами: возможен перенос некоторых административных столиц областей; создание территорий с особым статусом, предусматривающим преференции для инвесторов; субсидирование выпуска приоритетной продукции; налоговые льготы; промышленная ипотека; создание индустриальных парков и технопарков, промышленных кластеров и другое.

– Муниципалитеты часто обращаются к Институту политики развития с вопросом о том, какие меры в отношении сокращения оттока образованной молодежи и развития креативной экономики можно предпринять. Даже многие крупные города затрудняются с определением своих полномочий и многим кажется, что у органов МСУ нет таких инструментов. Так ли это?

– У местного самоуправления много возможностей влиять на собственную привлекательность как территории для места жительства. Начинать надо, конечно, с инфраструктуры, и государство в последние годы немало делает для того, чтобы помочь муниципалитетам решить самые наболевшие инфраструктурные проблемы. Но нужно идти вперед, заглядывать не 3-5, а 10-20 лет вперед. И прежде всего, работать с молодежью в новых направлениях, например, креативной экономики. Да, на первый взгляд, в этом вопросе у органов МСУ не так много возможностей. Но если приглядеться? Например, города и даже большие села могут предоставлять помещения для деятельности различных творческих групп, а также содействие формированию самих таких групп. Уже сейчас осуществляется работа по переоборудованию муниципальных библиотек города Бишкек в коворкинги, следует провести инвентаризацию неиспользуемых помещений, находящихся в муниципальной собственности городов, и проанализировать возможность их использования для создания креативных пространств и кластеров, а также проведения культурных мероприятий. Если поискать, то и другие возможности найдутся. Здесь важно обратиться к гражданам и путем обеспечения их истинного участия в развитии найти новые решения.

– А что имеется ввиду под истинным участием? В Кыргызской Республике есть немало правовых и реально работающих механизмов, направленных на реализацию права гражданина на участие в местном развитии и местном самоуправлении. Этого недостаточно?

– Эти механизмы направлены, в основном, на усиление подотчетности, участия в процессе принятия решений. Это важно и нужно прилагать усилия, чтобы сохранить все эти механизмы и практику. Но участие в местном развитии другого толка – Госпрограмма имеет ввиду реальный вклад, новые возможности реализации совместных с гражданами проектов, повышение ответственности граждан как налогоплательщиков, получателей услуг. Убери своими руками организованную свалку возле своего дома – вот это истинное участие. В части местного экономического развития создание условий для участия граждан является первейшей и основной задачей для органов МСУ и государства. Первый большой шаг сделан – принята еще одна государственная программа, направленная на создание механизма финансирования инициатив местных сообществ из государственного бюджета, реализация которой начнется в 2025 году.

– А что Госпрограмма предлагает для сельских территорий, отдаленных, горных и других, которые отстают в своем экономическом развитии от урбанизированных центров страны?

– Прежде всего, нельзя говорить об отставании. Мы должны ценить наши уникальные природные особенности и сохранить их для будущих поколений. Поэтому и речи не может быть о том, чтобы всю территорию сделать урбанизированной и технологичной. Недопустимо строить химические заводы на горных пастбищах, даже если это сверхприбыльно. Мы должны сохранить и природу, и культуру, и образ жизни – все, что составляет наше материальное и нематериальное богатство и достояние. Поэтому, понимая, что к развитию нужно подходить бережно, с заботой о хрупком, мы выделили многие территории в группу территорий особо внимания.

Для части районов приоритетным направлением станет туризм. Но это должен быть туризм, основанный на строгом соблюдении принципов "устойчивого" туризма; с учетом требований охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия и природных экосистем, особенно если туристическая деятельность ведется на особо охраняемых природных территориях, в лесхозах или прилегающей к ним местности. Туризм на этих территориях должен иметь социальное и культурное измерение – вклад в развитие местных сообществ и обеспечение инклюзивности, давая возможности для развития женщин, детей и молодежи, одновременно создавая благоприятную среду (как рабочую, так и туристическую) для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченной мобильностью, способствуя сохранению местной культуры, традиционных знаний, ремесел и др.

На некоторых территориях особого внимания продолжится развитие сельскохозяйственных айылных аймаков. Госпрограмма предусматривает внедрение механизмов агропромышленной интеграции и кластеров: доступ к дешевым кредитам: комплексное управление инвестициями: повышение заинтересованности молодежи и малообеспеченных семей в предпринимательской активности в сельском хозяйстве.

– Очень многие айылные аймаки – как граждане, так и органы МСУ считают крайне важным именно это – повышение заинтересованности молодежи и малообеспеченных семей в предпринимательской активности в сельском хозяйстве. Эта задача звучит красиво и звучит давно. Но как реализовать на практике – могут это сделать муниципалитеты или нужна поддержка государства?

– Снижению оттока молодежи из сельскохозяйственных регионов и повышению ее заинтересованности в развитии сельскохозяйственного производства будет способствовать уже реализуемая политика создания в регионах агроцентров (при содействии проектов партнеров по развитию, НКО, Министерства образования и науки Кыргызской Республики и региональных учебных заведений), осуществляющих обучение и профессиональную ориентацию будущих молодых фермеров. Эта практика будет продолжена и расширена, при поддержке партнеров по развитию будут выделяться гранты для молодых сельских предпринимателей. Местные государственные администрации (районы) и органы местного самоуправления также имеют возможность влиять на ситуацию, проводя информационные кампании, профориентацию для фермеров и молодежи, поддерживая их объединения, кооперацию. Еще одним важным направлением работы властей является экономическая специализация территории, развитие межрегиональных цепочек добавленной стоимости и др.

Со стороны государства в целях стимулирования предпринимательской активности гражданам, в том числе малообеспеченным семьям, будет оказана поддержка в открытии и развитии предприятий в сфере сельского хозяйства. Поддержка будет включать в себя приобретение оборудования, семян, сырья, скота и т.п., или предоставление возможности для запуска бизнеса по переработке местного сырья (организация мини-цехов по производству сафлорового масла, по переработке овечьей шерсти, мобильных доильных пунктов, установление в убойных цехах шкуросъемных аппаратов, мини-птицефермы). Так что органы МСУ не останутся с проблемой один на один.

– Много места в Госпрограмме посвящено модному слову "пространство". Органы МСУ, согласно новой методике разработке программ социально-экономического развития, должны включать в программы меры по управлению пространством. Как правило, эта задача вводит людей в ступор. О чем мы говорим, если смотреть на вопрос глазами сельского муниципального служащего?

– Вопрос о пространстве хорошо иллюстрирует поговорку о том, что новое – это хорошо забытое старое. Помните, в советской школе был такой предмет – экономическая география, которая рассматривала размещение производительных сил в СССР и объясняла, почему металлургические заводы лучше строить на Урале, а хлопок выращивать в Узбекистане, и зачем нужна Байкало-Амурская магистраль? Мы пишем программы и стратегии развития, насыщаем их проектами и показателями, но мы часто забываем "привязать" все наши планы и действия к конкретному месту, пространству, не осознаем природные и экономические границы регионов, потенциал тех или иных пространств. В современной экономической науке и науке о государственном управлении придается огромное значение пространственному управлению и развитию с тем, чтобы наилучшим образом использовать физические, экономические, социальные характеристики той или иной территории, осознавать риски, и даже менять географию и экономику осознанными и целенаправленными мерами. Видя свою страну, свой регион в пространстве, мы начинаем понимать, где и как влияют соседи, где нужно построить дорогу, где оградить заповедную территорию от воздействия человека. В этом отношении хороший пример пространственного мышления – инициатива китайского лидера Синь Цзиньпина под названием "Пояс и путь", где развитие экономики континента положено в пространственные рамки. Нам этого давно не хватает. У многих наших муниципалитетов даже нет пространственных планов развития – генеральных планов, планов детальной планировки, правового зонирования застройки. Поэтому наши населенные пункты "расползаются" в пространстве бессистемно, земли, которая у нас в дефиците, скоро не останется. Настоящая программа развития муниципалитета не может существовать в отрыве от пространственного плана. Все цели и задачи планирования надо помещать на пространственную схему – где детский сад, где торговый квартал, где этажная застройка, а где – резерв для будущих поколений. Нужны пространственные схемы и для территорий вне населенных пунктов. Это сегодня на каком-то определенном месте ничего нет, но завтра нам понадобится там магистраль? Или аэропорт? Или заповедник? Или кэмпинг? Просто поделить земли на категории недостаточно, нужно более четко определить их целевое назначение, визуализировать будущее пространство – каким оно будет и как будет использовано.

Поэтому в стране должна быть создана система пространственных планов – национальная пространственная схема, региональные и местные пространственные планы.

Проще всего, хотя и дорого, сделать схемы населенных пунктов. Чтобы спланировать пространство на уровне региона – нужно больше аналитических и иных усилий; на уровне страны – еще сложнее. Но делать нужно – это не новомодная задача, как я сказал выше, это элементарный здравый смысл требует от государства учитывать пространственный фактор при управлении развитием. Кстати, в отношении административно-территориальной реформы нам также необходимо новое пространственное видение административных границ регионов, чтобы правильно использовать преимущества и не усугубить риски.

Что касается органов МСУ, то в их руках достаточно большой набор инструментов управления пространством – генеральные планы, правовое зонирование, трансформация земли, взаимодействие с особо охраняемыми природными территориями. Ранее проблема была в том, что эти вопросы не включались в ПСЭР, "жили" самостоятельной жизнью даже не в руках органов МСУ, а в руках органов архитектуры. Госпрограмма задает рамки новой системы управления пространством.

– Кстати, о системе и об СССР. Госпрограмма содержит отдельный раздел, посвященный системе управления, делает акцент на комплексных мерах, говорит об иерархии планов и программ. У людей старшего поколения это вызывает ассоциацию с Госпланом СССР, и Вы выше тоже вспомнили этого "монстра". Но мы же отказались от плановой экономики? Нет ли здесь противоречия с философией рыночной экономики и ролью в ней государства?

– Общемировая тенденция такова, что теории абсолютной эффективности свободного рынка уже давно не являются истиной в последней инстанции. Все зависит от конкретной страны, ее природных особенностей, размера, географического месторасположения, даже от культуры, истории и менталитета, наконец. Степень влияния и эффективности рыночных механизмов может быть очень различной, и есть огромное количество аспектов и задач развития, которые рынок не решает и никогда не решит. Но государство не может делать вид, что этих вопросов не существует. Власть должна видеть все группы населения, просчитывать все риски, создавать возможности для всех групп и территорий. Кыргызстан – небольшая страна, с очень сложным рельефом (помним про пространство), многообразная и многонациональная, с уникальными природными ресурсами. Чтобы обеспечить гармоничное устойчивое развитие нужно именно комплексное планирование и управление развитием, с учетом всех факторов. На практике это означает, что мы должны жестко связать все программы и стратегии в единую систему, чтобы они не противоречили друг другу, а взаимно одна другую поддерживали, усиливали эффективность.

Первым делом Госпрограмма установила, что в отраслевых государственных программах развития должны появиться регионы – территории, со свое спецификой, своими целевыми показателями. Второй вопрос – связать местные программы развития с общестрановыми, национальными. Первый шаг мы уже сделали – внедрили новые методики разработки местных программ, о чем вы сказали выше. Связали программы местного самоуправления с районными программами. Конечно, на практике пока ситуация не идеальная, но мы последовательно строим эту систему комплексного планирования.

Необходимый, но отсутствующий пока элемент – центр планирования, который "сводил" бы все показатели, контролировал отсутствие противоречий, дублирования и так далее. Да, в каком-то смысле это может напомнить Госплан. Но есть нюансы. Во-первых, цифровизация также толкает нас к созданию такого центра. Во-вторых, далеко не все советское было плохим или глупым. В Госплане СССР работали выдающиеся, мирового уровня экономисты, которые планировали развитие огромной страны. К сожалению, после обретения независимости и утраты операционной связи с Госпланом СССР, мы у себя никакого подобного "мозгового" центра управления не создали, наивно доверившись "невидимой руке рынка". Пришло время "собрать камни" и построить свою систему управления, основанную на данных, качественных прогнозах, приоритетах всех групп граждан, перспективах и потенциале всех территорий, в интересах как ныне живущих, так и будущих поколений кыргызстанцев.

– Звучит фантастически. Но в то же время не покидает ощущение, что создание такой системы давно назрело. Сможем ли? Ведь это потребует изменения мышления многих руководителей, значительные ресурсы, больших политических решений и воли …

– Да, это не просто. Но время нас не просто "торопит", оно нас уже "толкает" в спину. А политическая воля есть. Например, недавнее решение Президента Кыргызской Республики передать цифровые услуги в ведение Министерства цифрового развитие – это тоже шаг в направлении создания координационных центров. "Мозговые" и ресурсные центры вместе с сильными и полномочными органами управления смогут справится с этой задачей. Сложнее всего и дольше всего – изменение мышления. Но здесь на помощь приходит цифровизация, под влиянием которой изменения ускоряются даже в самых консервативных умах. Образно говоря, "цифра" всех нас вводит в свои рамки, заставляя двигаться в логике рациональности, хотим мы этого или нет. Приведу простой пример. Сколько все правительства мира боролись с теневым оборотом наличности? В том числе Кыргызстан. Немыслимо, сколько усилий было приложено для перехода на безналичные расчеты! А вопрос решился за пару лет – сегодня за безналичный расчет на базаре продается килограмм картошки. Система управления нелегко поддается цифровизации. Но и здесь скоро случится качественный рывок, когда базы данных, цифровые инструменты будут централизованы и синхронизированы. Тогда планирование и прогнозирование тоже "сойдутся" в одной точке, хотим мы этого или нет. И не будет нужды создавать огромную бюрократическую машину по управлению планированием – "цифра" радикально удешевляет и ускоряет многие процессы.

– Не означает ли это влияние цифровизации отказ от местного самоуправления, не "поглотит" ли "бездушная машина", "цифра" эту часть системы управления?

– Нет. Потому что цифровизация при всем своем могуществе остается инструментом. Наша многоликая, но единая нация очень самобытна, и очень бережет свою идентичность. А идентичность зиждется на местных сообществах. И покуда будут местные сообщества, будут и вопросы, которые они будут решать самостоятельно и под свою ответственность. А это и есть местное самоуправление. Но органам местного самоуправления нужно готовиться к качественным изменениям в практике и системе управления как под влиянием принятой государственной программы, так и под влиянием цифровизации. Во-первых, будут внедряться новые модули цифрового планирования через "Санарип Аймак". Во-вторых, мы свяжем системы планирования социально-экономического развития с системой бюджетного планирования. Это приведет к тому, что естественным образом повысится ответственность за качество данных, статистики, так как показатели местных бюджетов будут зависеть от данных социально-экономического развития, а любое занижение или завышение приведет к финансовым последствиям. В-третьих, придется внедрять цифровые инструменты в управление местными услугами, как это происходит с государственными услугами – люди будут требовать, задачи экономичности и эффективности будут требовать. В-четвертых, больше внимания, знаний и времени станут требовать пространственные планы, градостроительные вопросы – мы не можем больше расти вширь, нам придется переходить к этажной застройке повсеместно, а это уже совсем другие требования к инфраструктуре. Граждане также повышают уровень ожиданий от инфраструктуры – нужны новые системы водоотведения, канализации, управления отходами, управления воздухом.

Нужны новые подходы в местном экономическом развитии, включая инновации, как сказано выше; нужны прорывные решения в развитии социума – процесс "делания" нашей нации тоже происходит в местных сообществах Создание условий для развития каждого человека – задача не только государственной системы образования, но и местного самоуправления, ответственного за культуру, спорт, досуг, так как именно в этих сферах сосредотачиваются сегодня многие факторы развития человека. В общем, работы много. Знаний для нее тоже нужно много.

Насчет "справимся или не справимся" – я бы так вопрос не ставил. Выбора у нас нет, так как регионы – это и есть Кыргызстан. Система управления их развитием – вопрос выживания нашего государства на политической карте мира. Но у нас есть нужные ресурсы для этого, главное, есть понимание пути и постановка правильных целей. А Госпрограмма делает большой шаг в этом направлении. Но и помощники у государства есть – сами местные сообщества, органы местного самоуправления, и вы, негосударственный сектор, гражданское общество. От вас тоже требуется вклад.