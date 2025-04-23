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В 2024 году страховые компании Кыргызстана увеличили прибыль в 3 раза

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В 2024 году страховые компании Кыргызстана значительно увеличили свои финансовые показатели. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

Их доходы выросли почти в два раза по сравнению с 2023 годом и составили 7,2 млрд сомов. Основная часть этих доходов, 72,5%, была получена от страховых платежей.

Расходы страховых компаний также увеличились, составив около 6 млрд сомов, что на 1,8 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на увеличение расходов, итоговая прибыль компаний составила 1,3 млрд сомов, что в три раза больше, чем в 2023 году.

В 2024 году было заключено 1,7 млн договоров страхования, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом. 93% всех договоров пришлись на физические лица, а 7% - на юридические. Большая часть заключенных договоров относится к добровольному личному страхованию от болезней и несчастных случаев (63%), обязательному страхованию недвижимого имущества (15%) и ОСАГО (13%).

Объем страховых взносов в 2024 году составил 5,2 млрд сомов, увеличившись на 1,7 раза по сравнению с 2023 годом. Наибольший рост поступлений был зафиксирован по договорам добровольного имущественного страхования и личного страхования от несчастных случаев и болезней.

В 2024 году было зафиксировано 22,5 тыс. страховых случаев, из которых 54% пришлось на добровольное страхование от несчастных случаев и болезней. Объем страховых выплат составил 783 млн сомов, при этом 68% всех выплат пришлись на добровольное имущественное страхование, 9% - на личное медицинское страхование и по 5% - на ОСАГО и обязательное страхование недвижимого имущества.


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URL: https://www.vb.kg/445278
Теги:
Нацстатком, страхование, Кыргызстан
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