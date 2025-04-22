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Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 22 апреля, в рамках турне по странам Центральной Азии прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом.

В международном аэропорту "Иссык-Куль" высокого гостя встретил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

На флагштоках вывешены флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.

В рамках визита планируются двусторонние переговоры Садыра Жапарова и Гурбангулы Бердымухамедова, а также посещение ряда культурных мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/445280
Теги:
визит, Туркменистан, Кыргызстан, Гурбангулы Бердымухамедов
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