Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 22 апреля, в рамках турне по странам Центральной Азии прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом.

В международном аэропорту "Иссык-Куль" высокого гостя встретил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

На флагштоках вывешены флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.

В рамках визита планируются двусторонние переговоры Садыра Жапарова и Гурбангулы Бердымухамедова, а также посещение ряда культурных мероприятий.