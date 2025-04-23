ГКНБ задержана сотрудница Русского дома в Оше

Государственный комитет национальной безопасности задержал еще одного человека в рамках дела о наемничестве. Сообщается, что это Наталья Секерина, сотрудница Русского дома в Оше, отделения российской организации "Россотрудничество" в Кыргызстана.

По данным Первомайского районного суда г. Бишкек, мера пресечения в отношении С.Н.В. была рассмотрена 19 апреля и принято решение о ее заключении под стражу до 17 июня. В сообщении говорится, что уголовное дело возбудило Главное следственное управление ГКНБ.

Подозреваемой предъявлено обвинение по части 1 статьи 416 УК КР ("1. Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях").

На странице Натальи Секериной в Facebook можно увидеть, что она размещала материалы и поделилась несколькими видеороликами в 2024 году, будучи сотрудником Русского дома в Оше. На сайте этой организации размещены фотографии и информация с ряда мероприятий, в которых принимал участие Сергей Лапушкин – сотрудник пресс-службы мэрии Оша, еще один задержанный по этому делу.

Муж Натальи Секериной отказался от комментариев. Он сказал, что ответит после консультации с адвокатом, но так и не связался.

Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении того же преступления был арестован сотрудник мэрии Оша.

Государственный комитет национальной безопасности не предоставил информацию об этих арестах.

Кроме Секериной и Лапушкина в рамках этого дела задержаны еще два человека. Они решением Первомайского районного суда тоже помещены под стражу до 17 июня. Однако их личности пока неизвестны.

Ранее широкий общественный резонанс вызвали дела трех граждан Кыргызстана, принимавших участие в войне в Украине на стороне России.

Один из них - Аскар Кубанычбек уулу - осужденный за участие в войне на Украине, вновь подписал контракт с российской армией. Известно, что ранее он был приговорен в Кыргызстане к семи годам лишения свободы, а затем освобожден под пробационный надзор, после чего незаконно пересек границу и уехал в Россию.

В Араване гражданин, подозреваемый в участии в войне в Украине, был приговорен к пяти годам лишения свободы, а в Нарыне Бекназар Боругул уулу, осужденный за участие в войне в составе российской частной военной компании "Вагнер", был освобожден из тюрьмы по амнистии.

Источник: Азаттык