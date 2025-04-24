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В Псковской области откроют мемориальную доску Мукаю Элебаеву

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- Светлана Лаптева
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Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" объявляет сбор средств на поездку небольшой делегации от КР - родных поэта-фронтовика, писателя, драматурга Мукая Элебаева - в Псковскую область на место открытия Мемориальной доски на братской могиле в с Ланева Гора.

15 мая 2025 в селе Ланева Гора Псковской области - на братской могиле Мукая Элебаева состоится открытие мемориальной доски в память о поэте-фронтовике.

Представители поисковго движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" рассказали, что

"Доску изготавливает местная Краснопрудненская администрация. Глава администрации как только узнал о судьбе поэта, попросил прислать стихотворения. И сразу сказал, что обязательно установят мемориальную доску к 9 мая.

Дизайн доски разрабатывается в Кыргызстане, нашей командой.

Важно чтобы во время открытия на месте присутствовали не просто представители Кыргызстана, а настоящая исследовательская группа, которая и дальше будет сохранять память о поэте, сможет поработать на месте с историками, поисковиками, собрать материал для музея в родном селе Мукая Элебаева.

У самого поэта не было детей, они удочерили девочку, есть внучка по этой линии. Она учительница, воспитывалась бабушкой-супругой поэта. Мы считаем что важно чтобы на место открытия поехали школьники из родного села поэта село Чон-таш Тюпского района, исследователи истории биографии поэта. .

В Псковской области со всей душой относятся к предстоящему мероприятию. Мы провели зум со школой -в нашем проекте побратимство Памяти. Участвовали родные поэта, школы КР и РФ, поисковики. Письма с просьбой помочь собрать средства отправили во все инстанции. Но пока нет отклика. Поэтому решили действовать . На войне погиб поэт. Хочется чтобы его помнили.

Мы проввели опрос людей на улицах Бишкека, Кыргызстана - люди не знают кто такой Мукай Элебаев - это несправедливо. Мукай Элебаев - гордость и достояние нашей страны, ка ки другие поэты фронтовики. Это их стихи слушали наши земляки в окопах, думали о родных. Каждое стихотворение - победа над смертью и фашизмом.

У нас есть идея - просим всех и взрослых и детей - прочесть стихотворения Мукая Элебаева и нарисовать свои ассоциации . Рисовать могут взрослые и дети, профессиональные художники и только начинающие. Мы соберем рисунки в алььбом, устроим выставку в Псковской области, там где он погиб. Нам кажется это очень символичным. А потом рисунки станут иллюстрациями в книгах , которые будут изданы.

Мечтаем перевести все его произведения на русский язык, чтобы люди знали какие красивые у него стихи и как проникновенно Мукай Элебаев писал о Родине и Иссык-Куле. Мы будем рады помощи и участию исследователей, филологов, историков, биографов Мукая Элебаева. " - рассказали поисковики.

Можно помочь средствами, рисунками, информационно.

+996555-923603 ptahasvet@mail.ru


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URL: https://www.vb.kg/445286
Теги:
ВОВ, Россия, поэт, герой, Кыргызстан
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