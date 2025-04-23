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В Москве задержан гражданин Кыргызстана за похищение и избиение должника

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В Москве задержали "смотрящего за всеми кыргызами".

Полицейские опубликовали оперативное видео с допросом задержанного. Он рассказал, что его задача в Москве - смотреть за кыргызами.

Правоохранители также задали вопросы фигуранту по поводу похищения человека. Задержанный заявил, что похищенный мужчина ранее порезал его друга, а также должен был ему деньги.

На преступление, по словам подозреваемого, пошли 5-6 человек, все они уже задержаны.

Полицейским фигурант рассказал, что мужчину похитили возле кафе и отвезли в лес. Пострадавшего избили, с него также требовали деньги – 1 млн рублей. По словам задержанного, он сам организовал преступление.

Источник: moika78


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URL: https://www.vb.kg/445287
Теги:
долг, задержание, избиение, Москва, Кыргызстан
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