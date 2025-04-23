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В Россотрудничестве прокомментировали задержание сотрудницы Русского дома

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- Светлана Лаптева
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В Представительстве Россотрудничества в Кыргызстане прокомментировали задержание сотрудницы отделения российского центра и науки в Оше Натальи Секериной.

"Мы, к сожалению, не располагаем полноценной информацией о сути обвинения, но встревожены судьбой нашей сотрудницы и товарища. Наталья Секерина является гражданкой Кыргызстана, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего Ошского филиала с медиа. Знаем Наталью Секерину как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника.

Уверены, права нашей сотрудницы будут защищены, а её безопасность гарантирована. Рассчитываем на то, что следствие досконально разберется в сути вопроса.

Предупреждая какие-либо спекуляции должны подчеркнуть, что Российский центр науки и культуры ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением о создании и функционировании Российского центра науки и культуры в Бишкеке и Киргизского Дома науки и культуры в Москве", - говорится в сообщении Россотрудничества.

Ранее, ГКНБ задержал сотрудницу Наталью Секерину и сотрудника пресс-служба мэрии Оша. Им было предъявлено обвинение по части 1 статьи 416 УК КР ("1. Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях").


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URL: https://www.vb.kg/445292
Теги:
задержание, Ош, Россия, Кыргызстан
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