Профессиональная лига бойцов (PFL) делает ставку на африканский континент: в июле 2025 года стартует новый проект - PFL Africa, который должен стать третьим региональным крылом лиги после успеха PFL Europe и PFL MENA.

Председателем и совладельцем нового направления назначен легенда ММА Франсис Нганну, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе и, пожалуй, один из самых узнаваемых африканских бойцов в истории. Его участие в проекте уже вызвало волну обсуждений в спортивном сообществе: Нганну придаёт амбициозной лиге не только вес, но и философию.

- Я рад и горд служить председателем PFL Africa, лиги, которая сформирует саму основу африканского ММА, - подчеркнул Нганну в официальном заявлении. - В Африке есть огромное количество талантов, которые ждут возможности проявить себя на мировой арене. Я очень горжусь тем, что могу отдать должное своей родине и предоставить отличный контент региону с такой страстной и разнообразной фан-базой.

В дебютном сезоне примут участие 32 бойца из 14 стран, которые будут сражаться в четырёх турнирах по системе на выбывание. Победитель станет первым чемпионом PFL Africa. Организаторы обещают чёткую структуру, профессиональные условия и прямой путь к международной известности.

Африканский рынок давно рассматривался как один из самых перспективных для ММА. За последние годы вырос интерес к бойцам с континента, среди которых - Камару Усман, Исраэль Адесанья и сам Нганну. Теперь у нового поколения появится собственная платформа для роста.

Подробности, включая список участников и города проведения, станут известны 6 мая на официальной пресс-конференции. В спортивных кругах уже заговорили: PFL Africa может стать тем же для континента, чем UFC стал для мира 20 лет назад.