Конор Макгрегор вернется - но только на стадион

Конор Макгрегор снова напомнил о себе - и сделал это громко. В соцсетях ирландец заявил, что его возвращение в UFC возможно, но при одном условии: бой должен пройти на стадионе. "Я вернусь только на стадион", - написал Макгрегор, вдохновившись атмосферой WrestleMania 41 в Лас-Вегасе.

Речь, похоже, идёт о давно ожидаемом поединке с Майклом Чендлером. Напомним, их бой был запланирован на UFC 303 в июне 2024 года, но Конор снялся из-за травмы пальца. Сегодня он говорит о "незавершённых делах" с Чендлером. Тот, в свою очередь, не теряет надежды: "Если он вернётся в этом году - я выйду с ним в клетку".

Однако не все верят в это возвращение. Чаэль Соннен, член Зала славы UFC, прямо заявил, что карьера Конора может быть завершена. А один из самых ярких новичков промоушена, Пэдди Пимблетт, и вовсе усомнился в том, что Макгрегор сможет показать прежний уровень.

Тем не менее контракт Конора с UFC ещё действителен - у него остаются два поединка. И если бой с Чендлером действительно состоится, да ещё и на стадионе, он может стать одним из самых кассовых событий года. Но пока - лишь заявления. Вопрос, вернётся ли "Notorious" в октагон, всё ещё висит в воздухе. А фанаты затаили дыхание.