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Гут Гут - новое имя в мировой легкой атлетике

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- Самуэль Деди Ирие
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Он молниеносен, как его имя. 17-летний Гут Гут - новое открытие австралийского спринта - официально включён в национальную команду на чемпионат мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в сентябре в Токио. Ещё недавно его имя было известно только в кругах юниоров, а теперь он - один из самых обсуждаемых молодых атлетов планеты.

Всё изменилось в Перте. Именно там Гут выиграл финал на 200 метров на чемпионате Австралии, показав невероятные 19,84 секунды при попутном ветре. Это не просто победа - это прорыв, символ новой эры.

"Я безумно рад, что попал в команду и поеду в Токио, - сказал Гут. - Мы к этому шли, и теперь хочется проверить себя против лучших из лучших".

Сын иммигрантов из Южного Судана, он олицетворяет собой современную Австралию - многонациональную, амбициозную, дерзкую. Сравнения с Усэйном Болтом звучат всё чаще, и хотя это большая нагрузка на молодые плечи, Гут, кажется, готов к ней.

Но он - не единственный талантливый новичок в сборной. В команде также Камерон Майерс - 18-летний бегун на 1500 метров, уже успевший установить мировой рекорд среди юниоров на миле (3:47.48) в Нью-Йорке. В Токио он тоже поедет в ранге национального чемпиона.

Сборная Австралии, как хорошее вино, сочетает молодость с выдержанностью. В ней - звёзды с именем и историей. Например, Элеанор Паттерсон, бронзовый призёр Олимпиады в Париже и бывшая чемпионка мира в прыжках в высоту. Или Питер Бол, чей финиш в Токио в 2021 году стал символом мужества и силы духа. Совсем недавно он установил новый рекорд Австралии на 800 метров - 1:43.79.

С таким составом Австралия едет в Токио не просто участвовать - она едет побеждать. А Гут Гут - лицо этого нового поколения. Молодого. Быстрого. Готового переписать историю.


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URL: https://www.vb.kg/445304
Теги:
Австралия, легкая атлетика
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