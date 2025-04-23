Приближённый Камчы Кольбаева вернул государству гостиницы в Чолпон-Ате

ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела установил, что гражданин К.К.А. не имея официальных источников дохода, преступным путём приобрёл и легализовал дорогостоящее недвижимое имущество в центре города Чолпон-Аты Иссык-Кульской области, в частности, трёхэтажное коммерческое помещение и гостиничные комплексы "Уют" и "Уют плюс".

По данным ведомства, К.К.А. был приближённым покойного криминального авторитета Камчы Кольбаева, занимался легализацией и отмыванием его денежных средств, добытых преступным путём.

В результате следственных мероприятий гражданин К.К.А. передал вышеуказанное имущество на баланс мэрии Чолпон-Аты.