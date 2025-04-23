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Приближённый Камчы Кольбаева вернул государству гостиницы в Чолпон-Ате

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ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела установил, что гражданин К.К.А. не имея официальных источников дохода, преступным путём приобрёл и легализовал дорогостоящее недвижимое имущество в центре города Чолпон-Аты Иссык-Кульской области, в частности, трёхэтажное коммерческое помещение и гостиничные комплексы "Уют" и "Уют плюс".

По данным ведомства, К.К.А. был приближённым покойного криминального авторитета Камчы Кольбаева, занимался легализацией и отмыванием его денежных средств, добытых преступным путём.

В результате следственных мероприятий гражданин К.К.А. передал вышеуказанное имущество на баланс мэрии Чолпон-Аты.


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URL: https://www.vb.kg/445308
Теги:
ГКНБ, Камчы Кольбаев, недвижимость
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