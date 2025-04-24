Эдиль Ниязов: Кыргызстан может обеспечивать рыбой страны Центральной Азии

Заместитель директора госпредприятия "Кыргызбалыкчарбасы" Эдиль Ниязов ответил на вопросы нашего издания.

- Эдиль Бейшекеевич, на ваш взгляд, с какой целью Президент Кыргызстана Садыр Жапаров до 2026 года ввел мораторий на промысловую добычу рыбы в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль? Неужели рыбы там не хватает?

- Мораторий на добычу рыбы в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль, введенный в 2008 году в целях восстановления рыбных ресурсов, не дал ожидаемых результатов. Среди причин можно назвать нерациональный промысел, массовое браконьерство, не были предприняты в полном объеме меры к искусственному воспроизводству рыбы. Хотя Кыргызстан может выращивать рыбы в разы больше и обеспечить даже Центральную Азию, если перейдет к использованию инновационных технологий. В связи с этим Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и подписал Указ "О введении моратория на промысловую добычу рыбы на озерах Иссык-Куль и Сон-Куль".

За это время Тонский рыборазводный завод должен восполнить количество рыбы в озере Иссык-Куль. Только после этого можно будет вернуться к промысловому производству. Тонский рыборазводный завод занимается в основном воспроизводством таких рыб, как иссык-кульская форель гегаркуни, сиг-лудоги и карп-сазан. Только недавно в реку и акваторию озера Иссык-Куль мы выпустили 5,5 миллиона мальков форели и сига. Воспроизводство рыбных ресурсов - основная задача департамента рыбопромышленного комплекса при Минсельхозе КР.

- Сколько видов рыбы водится в Иссык-Куле?

- В озере более 30 видов рыб. Но из них имеют большое значение - иссык-кульская форель гегаркуни, сиг-лудога и карп-сазан. Это те виды, которые необходимо сохранить, увеличить и заниматься их искусственным воспроизводством. Но есть еще такие виды рыб, как лещ, судак, которые считаются хищниками. Поэтому мы, как хозяйствующий субъект, должны заниматься изъятием этих рыб из этой среды.

Чем меньше будет рыб-хищников, тем больше будет возможностей для других видов рыб. Просто надо дать рыбе возможность в нерестовый период спокойно отнереститься, проще говоря, отложить икру на субстрат, чтобы оттуда могло выйти следующее поколение. Это нужно для того, чтобы был баланс естественного воспроизводства.

- Ежегодно сколько мальков выпускается в Иссык-Куль?

- Ежегодно выпускается 5-6 миллионов мальков трех видов. Есть такое понятие, как промысловый возврат. Так вот, от искусственного воспроизводства промысловый возврат гораздо больше, чем от естественного воспроизводства. На искусственное воспроизводство мы составляем план задания, который согласуем с Академией наук. Определяем, сколько самцов и сколько самок надо отловить.

Например, для полноценного оплодотворения необходима икра одной самки и молоки двух самцов, которых мы оплодотворяем. Это нужно для того, чтобы не было эмбридинга, то есть внутривидового скрещивания. Поэтому стараемся применять самцов, отловленных на других участках, смешиваем их с икрой самок, отловленных, например, на другом берегу. Таким образом, проводим искусственный селекцион.

Закладку икры начинаем делать практически с сентября-октября, и потом она инкубируется до февраля. А с февраля, когда рассасывается желудочный мешок, мы переводим ее на искусственное питание, потом уже выпускаем в водоем.

[b]- Такие мероприятия проводятся и на других озерах Кыргызстана?[/b]

- Конечно, например, на Сон-Куле. Там есть цех по воспроизводству рыбы, но мы планируем расширить там производство. Аким обещает выделить гектар-полтора земли.

- Там тоже выращиваются сиг и форель?

- На Сон-Куле водится только сиг. Там зимний период длится с ноября до марта, озеро льдом покрыто. А форель любит кислород, и поэтому она там просто не выживет. Воспроизводим рыбу и для Орто-Токойского водохранилища, куда привозим мальков. Есть также и другие труднодоступные озера, куда мы стараемся также выпускать мальков, чтобы они акклиматизировались и сформировали маточное стадо.

- Выпускают ли мальков в реки, которых немало в Кыргызстане?

- Со временем мы и к этому придем. Сейчас прорабатываем этот вопрос с узбеками и россиянами, чтобы в их реках брать икру, инкубировать и в наши реки выпускать.

- Насколько масштабным был рыбный промысел в республике при Союзе?

- По тем данным, которые у нас есть, в республике вылавливалось до 13 тысяч тонн рыбы ежегодно. Это были, конечно, традиционный чебак, чебачок, сазан, иссык-кульская форель, судак и лещ. Рыба реализовывалась и в свежем виде, и шла в переработку.

Рыбопродуктивность озера Иссык-Куль сохранилась. Но из-за того, что были, наверное, переловы, некоторые виды сегодня оказались на грани исчезновения. Поэтому и принято решение приостановить промысел и перейти на аквакультуру, то есть на выращивание рыбы.