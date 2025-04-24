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Мэрия Бишкека готовит яркое 3D-шоу ко Дню города

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэрией города Бишкек совместно с RCA Living 26-27 апреля 2025 года планируется иммерсивное мероприятие в честь 147-й годовщины города Бишкек. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, мероприятие пройдет на центральной площади Ала-Тоо и представляет собой серию уникальных и взаимосвязанных активностей, которые увлекут горожан в захватывающее путешествие по времени.

26-27 апреля с 13:00 до 22:00 на площади будут проходить креативные выступления и развлекательные мероприятия, сочетающие традиции и современность, энергичные выступления с маскотами и молодежные флешмобы, которые будут радовать зрителей на протяжении всего дня.

Кроме того, будут выступать музыкальные группы с живыми выступлениями и танцевальные коллективы, чередуя свои номера с зонами активностей для общения, стенды с технологиями виртуальной реальности и интерактивные игры.

Особое внимание в этом мероприятии уделяется 3D-мэппинг шоу, а также впечатляющим звуковым эффектам, которые обещают создать уникальное зрелище.


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URL: https://www.vb.kg/445315
Теги:
мэрия, праздник, Бишкек
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