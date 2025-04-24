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В Стамбуле задержан гражданин КР, сопровождавший школьников на олимпиаду

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- Назгуль Абдыразакова
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В связи с информацией в средствах массовой информации о задержании в Турции гражданина Кыргызской Республики Н.А., сопровождавшего учеников для участия во втором туре международной олимпиады по математике, Министерство иностранных дел сообщает следующее.

Данный вопрос находится на контроле Министерства и загранучреждений Кыргызской Республики в Турции. На постоянной основе поддерживается связь с близкими родственниками задержанного гражданина Кыргызской Республики.

Генеральное консульство Кыргызской Республики в Стамбуле проводит работу с компетентными органами Турции для оказания помощи гражданину Кыргызской Республики, проводится необходимая работа по уточнению обстоятельств и причин задержания.


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URL: https://www.vb.kg/445317
Теги:
задержание, Турция, школа, Кыргызстан, МИД
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