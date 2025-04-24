Погода
$ 87.31 - 87.79
€ 98.42 - 99.37

Михаил Мудрик прошел детектор лжи на фоне допингового скандала

236  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Украинский футболист Михаил Мудрик, выступающий за лондонский "Челси", оказался в эпицентре громкого допингового расследования. В организме 23-летнего полузащитника в конце 2024 года обнаружен мельдоний - препарат, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством.

В попытке защитить своё имя Мудрик согласился пройти проверку на полиграфе. По словам адвокатов футболиста, тест показал, что игрок не принимал вещество умышленно. Однако, как отмечают эксперты, юридической силы такие доказательства не имеют.

На данный момент спортсмен временно отстранён от участия в матчах. Судьба его карьеры зависит от анализа пробы "B". Если результаты подтвердятся, Мудрику может грозить дисквалификация сроком до четырёх лет.

Скандал вышел за рамки личной трагедии игрока - под ударом оказался и донецкий "Шахтёр", бывший клуб Мудрика. Согласно условиям трансфера в "Челси", украинская команда может недосчитаться бонусов на сумму до 30 миллионов евро, если игрок не вернётся на поле.

Мудрик, последний раз выходивший на поле в ноябре 2024 года, продолжает настаивать на своей невиновности. По одной из версий защиты, мельдоний мог попасть в организм случайно, через пищевые добавки. Сейчас команда юристов и специалистов по спортивной медицине пытается собрать убедительную доказательную базу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445321
Теги:
Великобритания, Украина, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  