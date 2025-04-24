Михаил Мудрик прошел детектор лжи на фоне допингового скандала

Украинский футболист Михаил Мудрик, выступающий за лондонский "Челси", оказался в эпицентре громкого допингового расследования. В организме 23-летнего полузащитника в конце 2024 года обнаружен мельдоний - препарат, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством.

В попытке защитить своё имя Мудрик согласился пройти проверку на полиграфе. По словам адвокатов футболиста, тест показал, что игрок не принимал вещество умышленно. Однако, как отмечают эксперты, юридической силы такие доказательства не имеют.

На данный момент спортсмен временно отстранён от участия в матчах. Судьба его карьеры зависит от анализа пробы "B". Если результаты подтвердятся, Мудрику может грозить дисквалификация сроком до четырёх лет.

Скандал вышел за рамки личной трагедии игрока - под ударом оказался и донецкий "Шахтёр", бывший клуб Мудрика. Согласно условиям трансфера в "Челси", украинская команда может недосчитаться бонусов на сумму до 30 миллионов евро, если игрок не вернётся на поле.

Мудрик, последний раз выходивший на поле в ноябре 2024 года, продолжает настаивать на своей невиновности. По одной из версий защиты, мельдоний мог попасть в организм случайно, через пищевые добавки. Сейчас команда юристов и специалистов по спортивной медицине пытается собрать убедительную доказательную базу.