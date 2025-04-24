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В антикинотеатрах города Ош изнасиловали 3 несовершеннолетних девушек

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В антикинотеатрах города Ош были изнасилованы три несовершеннолетние девушки. Об этом 24 апреля сообщила заместитель мэра Салтанат Аманова на коллегиальном заседании мэрии. По её словам, по данным фактам возбуждены уголовные дела. "Огорчает, что не только несовершеннолетние девушки, но и другие употребляют алкоголь и проводят время в таких местах, как ночные клубы. В целях защиты здоровья девушек, их безопасности и предотвращения преступлений в отношении детей предлагаю на этом заседании закрыть антикинотеатры", - заявила она. Мэр города Женишбек Токторбаев обратился с вопросом к милиции. "Девочки 15–17 лет подвергаются насилию. Как нам с этим быть? Как закрыть эти заведения?" - спросил он.

Начальник УВД города Ош Дамирбек Исаков сообщил, что для решения вопроса о закрытии таких заведений потребуется поддержка городской мэрии и городского кенеша. "Верно, мы не можем оставить это без внимания. К сожалению, такие факты имеют место. Как отметила Салтанат Абдылдаевна, эти заведения нужно закрыть. Они не соответствуют менталитету кыргызов", - сказал он.

Источник: turmush.kg


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URL: https://www.vb.kg/445326
Теги:
изнасилование, несовершеннолетние, Ош, кинотеатр
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